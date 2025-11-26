مهرجان طيران الإمارات للآداب ينطلق 21 يناير

دبي في 26 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2026، خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير المقبل.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن تفاصيل برنامج الدورة الثامنة عشرة من المهرجان خلال فعالية حصرية عقدتها في مسرح الفن الرقمي (ToDA) في سوق مدينة جميرا، بحضور نخبة من الأدباء والمبدعين في أجواء احتفالية مستلهمة من روح التراث الإماراتي، احتفاءً بقوة الكلمة وبالقصص التي تجمع الإنسانية على أمل مشترك في بناء مستقبل أفضل.

يُعد المهرجان، المصنّف ضمن أبرز عشرة مهرجانات أدبية في العالم، منصةً ثقافية دولية، وتستضيف هذه الدورة جلسة خاصة للاحتفاء بكتاب "علّمتني الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ويقام المهرجان برعاية طيران الإمارات الراعي الرئيسي، وبالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، الشريك المؤسِّس للمهرجان في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي

يستقطب المهرجان هذا العام نخبة متميزة من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم: الكاتبة الأمريكية آر. إف. كوانج، مؤلفة رواية "الوجه الأصفر"؛ والطاهية البريطانية ذات الأصول الهندية وبطلة برنامج "طاولة الشيف" على شبكة "نتفليكس"، أسماء خان؛ والصحفية الفلسطينية بلستيا العقّاد؛ وكاتبة روايات الجريمة الشهيرة روث وير، التي تحوّلت روايتها "المرأة في المقصورة 10" إلى عمل درامي على "نتفليكس"؛ والكاتبة سامانثا شانون مؤلفة سلسلة "عصر العظام"؛ والكاتب العربي عزت القمحاوي الحاصل على ميدالية نجيب محفوظ للأدب؛ والروائي المصري عمر طاهر؛ والدكتورة شهلا العجَيلي الفائزة بجائزة الدولة للأدب في الأردن؛ والكاتبة البريطانية راشيل كلارك؛ والروائي كاليب نيلسون الفائز بجائزة الكتاب البريطاني؛ والكاتب كرتس جوبلينج؛ والعالم بيج ماني الذي اشتهر بتحويل العلوم إلى محتوى تفاعلي على منصة "تيك توك"؛ والموسيقي إم سي جرامر، سفير اليوم العالمي للكتاب؛ والشاعر الإماراتي علي المازمي، الحائز على جائزة "طريق الحرير" الأدبية.

كما يرحّب المهرجان بعودة مجموعة من الأسماء المحبوبة لدى الجمهور، من بينهم: شمه البستكي، وأويينكان برايثوايت، وهدى بركات، وجلال برجس، وسعود السنعوسي، وبدريّة البشر، وصالحة عبيد، والدكتور شاشي ثارور، والرسام والمؤلف البريطاني أوليفر جيفرز الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.

وفي تصريح لها عن التحضيرات للمهرجان قالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، والمديرة الإدارية لدار "إلف" للنشر: "بينما نستعد للاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة للمهرجان، نؤكد على رؤيتنا في بناء مجتمعٍ يقوم على القراءة وسرد القصص، ويعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأدب والثقافة." وأكملت: "يواصل المهرجان إلهام الفضول وتعزيز التواصل الإنساني في عالمٍ أحوج ما يكون إلى التوقّف قليلاً، للتأمل والقراءة، واكتشاف ما يوحّدنا كبشر في رحلتنا المشتركة."

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: "تؤمن طيران الإمارات بالدور المحوري للقصص في تعزيز التواصل بين الناس وتوسيع آفاق التفكير. ويسعدنا أن نشهد تنامي أهمية هذا الحدث، وما يوفره من منصة حقيقية لتمكين المواهب في المنطقة من عرض إبداعاتهم. إن برنامج نسخة عام 2026، بما يتضمنه من أصوات جديدة ورؤى معاصرة تُسهم في تطوير المشهد الأدبي، يعكس الزخم المتصاعد للمهرجان، ونفخر بدعم هذا المهرجان لمواصلة إلهام القرّاء وتوسيع دائرة الابتكار في مجتمعنا".

وتقدّم "دبي للثقافة" هذا العام دعمها لمحورين متميّزين ضمن فعاليات المهرجان، هما:

محور "بالإماراتي"، الذي يحتفي بنخبة من الكتّاب والفنانين الإماراتيين الذين يثرون المشهد الإبداعي المحلي، ومحور "الترجمة"، الذي يسلّط الضوء على فنون الترجمة ودورها في مدّ الجسور بين الثقافات وتعزيز الحوار الإنساني.

كما تواصل الهيئة دعمها لجائزة الأديب المتميز، التي تعد تكريماً رفيع المستوى يُمنح لشخصية إماراتية بارزة تقديراً لإسهاماتها بأثر ملموس في إثراء الأدب المحلي والعالمي، وإلهام الأجيال الجديدة من المبدعين. وسيُعلن عن الفائز بالجائزة خلال حفل افتتاح المهرجان.

ويشهد برنامج المهرجان هذا العام مشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية في دولة الإمارات، من بينهم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة؛ و معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسعادة عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية؛ وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث؛ وسلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون؛ والدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات؛ وإبراهيم الذهلي، الرحّالة والموثّق المعروف. كما يشارك في المهرجان عدد من أبرز الكتّاب والشعراء الإماراتيين والعرب، من بينهم: شهاب غانم، الحائز على جائزة "العويس" للإبداع؛ ونادية النجار، المرشّحة للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية؛ وريم الكمالي، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي؛ وفاطمة المزروعي، الحائزة على جائزة الإمارات للرواية؛ وصفية الشحي، الصحفية والكاتبة؛ ومريم الزرعوني، عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات؛ والشاعر علي الشعالي، مؤسس دار "الهدهد" للنشر.

ويمتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى أدب الطفل، من خلال مشاركة نخبة من الكتّاب والفنانين المبدعين، منهم: حصة المهيري، الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب؛ وميثاء الخياط، الكاتبة والرسامة الحائزة على جوائز عدّة؛ والفنانة والكاتبة روان اليحمدي ؛ ونورة الكعبي، الكاتبة والمترجمة في أدب الطفل؛ والكاتبة ابتسام البيتي، المتخصصة في شؤون التربية المبكرة وأدب الطفل.

وفي هذا الإطار، عبرت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الإستراتيجية مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يسهم عبر فعالياته في إثراء الحراك الثقافي المحلي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وقالت: "تجسد شراكة الهيئة الإستراتيجية مع مهرجان طيران الإمارات للآداب نموذجاً للتعاون والتكامل في رعاية وتمكين أصحاب المواهب ودعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حركة النشر والترجمة التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الإبداعي، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب"، لافتةً إلى أن الهيئة تسعى من خلال دعم جائزة الأديب المتميز ومحوري "بالإماراتي" و"الترجمة" إلى توفير منصة مبتكرة لتبادل الأفكار والتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين، إلى جانب تهيئة مناخات ملائمة تسهم في توطيد العلاقات بين الكتاب والمثقفين الإماراتيين ونظرائهم من حول العالم، والاحتفاء بإنجازات المترجمين ودورهم الحيوي في تعزيز الحوار بين الثقافات وتقوية الروابط بين المجتمعات.

وتماشياً مع مكانته كأكبر احتفال بالكلمة المكتوبة والمقروءة في العالم العربي، يكرّم مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام مجموعة من أبرز الجوائز الأدبية العربية التي تركت بصمتها في المشهد الثقافي، في مقدمتها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية التي تحتفل بمئوية ميلاد الشاعر الإماراتي الكبير سلطان بن علي العويس المُعترف به من منظمة اليونسكو؛ وجائزة الشيخ زايد للكتاب التي تحتفي بمرور عشرين عاماً على تأسيسها؛ وجائزة "سيف غباش - بانيبال" لترجمة الأدب العربي التي تكرّم المترجمين المتميزين منذ عقدين؛ وجائزة "ابن بطوطة" لأدب الرحلة التي تحتفل بخمسةٍ وعشرين عاماً من الإسهام في تكريم الأدب الجغرافي العربي والإسلامي.

يقدّم مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام مجموعة من التجارب الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة الزوّار وجعلها أكثر تفاعلاً وسلاسة، حيث أطلق المهرجان تطبيقاً إلكترونياً يتيح للمستخدمين حجز تذاكرهم وتخصيص جدول فعالياتهم والوصول إلى تفاصيل حجوزاتهم بطريقة صديقة للبيئة، تُغني تجربتهم من الحجز وحتى تسجيل الدخول.

كما صنّف المهرجان أكثر من 200 جلسة ضمن محاور وأنشطة متنوعة لتسهيل اختيار الفعاليات بحسب اهتمامات الجمهور، منها محور "حديث الساعة" الذي يجمع المفكرين، الصحفيين الميدانيين، رواد الذكاء الاصطناعي، والمعلقين الثقافيين، لتقديم رؤى تساعد على فهم عالمنا المتغير باستمرار.

ويقدم محور "دروس من الحياة" الحكمة العملية من أبرز العقول العالمية، من كتّاب، وعلماء نفس، ومفاوضين في الأزمات، وصناع تغيير، لمشاركة خبراتهم المكتسبة عبر تجاربهم. فيما يحتفي محور "عالم الأدب المذهل" بفن سرد القصص بكل أشكاله، مع تقلبات الحبكة، الأفكار العميقة، وحوارات تتجاوز حدود الصفحة. ويجمع "ركن الكتّاب" كل من يحب سرد القصص، من الرواة الواعدين إلى المحترفين أصحاب الأعمال المنشورة، في حين يقدّم برنامج المهرجان للعائلات عالماً من المرح والتفاعل للصغار والكبار على حدٍ سواء. أما برنامج "بعد النهار في ليل" فيعود هذا العام بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المميزة التي تجمع بين الموسيقى والكوميديا والألعاب والفنون وتجارب فريدة من نوعها مُصممة للاحتفال بالقصص بكافة أشكالها.

و يقدّم مهرجان الإمارات للآداب هذا العام مجموعة من الأمسيات الفريدة التي تمزج بين الأدب والفنون والموسيقى في أجواء مفعمة بالإبداع. يمكن لعشّاق الشعر والثقافة الأسكتلندية الاحتفاء بليلة "بيرنز" إلى جانب مجموعة من أبرز الشعراء الإسكتلنديين، أو خوض تجربة مشوّقة في أمسية "جريمة ناطحة السحاب" حيث تتصاعد الإثارة مع كل توقف في المصعد في قالب من الغموض والتشويق. تعود الأمسية المحببة لجمهور المهرجان، أمسية "أبيات من أعماق الصحراء" التي تجمع نخبة من الشعراء والرواة والفنانين تحت سماء دبي المرصعة بالنجوم.

تبدأ أسعار تذاكر مهرجان طيران الإمارات للآداب من 50 درهماً، ويقدّم المهرجان باقتين رئيسيتين لتلبية اهتمامات الزوّار: باقة "الحوارات" بقيمة 400 درهم إماراتي، والتي تتيح لحاملها الدخول إلى مجموعة واسعة من الجلسات باللغتين العربية والإنجليزية، وباقة "بالعربي" بقيمة 100 درهم إماراتي، التي تمنح الوصول إلى جلسات مختارة تركز على الأدب والفكر العربي. ويحظى حاملو عضوية "أصدقاء المؤسسة" على مزايا حصرية تشمل خصم 20٪ على جميع التذاكر، وأولوية الحجز، ومقاعد مخصصة، والدعوة إلى فعاليات خاصة طوال العام. كما يمكن للزوار الاستمتاع بحسم الحجز المبكر بنسبة 15٪ على قيمة التذاكر خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 28 ديسمبر 2025.

وتستضيف دورة مهرجان الإمارات للآداب لعام 2026 أكثر من 200 متحدث ومتحدثة من أكثر من 40 جنسية مختلفة من بينهم: آرفي باليجا، عبد الوهاب عيساوي، عبدالله العنزي، عبدالله القاضي، عبد الرحمن الحميري، عبد الوهاب الحمادي، عفان عديل، أحمد السعداوي، أحمد المرسي، أحمد برقاوي، أليستر تشيزولم، علوية صبح، أليكس شو، ألكساندر ماكول سميث، علي المازمي، آلي سباركس، علوش السويط، الوليد عبدالله النيادي، ألوين هاملتون، أمل المري، أماريليس أبو، أنابيل كانتاريا، أوب ري ليسكيور، عائشة سلطان، بشاير العطروزي، باتريسيا كروس، بيتاني هيوز، بيج ماني، برنت شاتلورت، كاليب أزوماه نيلسون، كارلوس آندريه جوميز، كلوي بيير، كيرتس جوبلينج، ضي رحمي، دانابيل جوتيريز، ديانا دارك، ابتسام البيتي، إوين أيفي، إيف ورسوسكي موريس، فريا نورث، جريج ماكلويد، جريج موس، حفصة لودي، حمدة الزرعوني، حمدان الشحي، حمزة قناوي، حنين عمر، هانا جولد، حسن مدن، هايلي ماي ماسترز، حصة لوتاه، إينوا إيلامز، جلال برجس، جايمي سمارت، جيمايما فورستر، جاين بيكا، جانيت عياشي، جيريمي بوين، جيسيكا قهواتي، جيسيكا سميث، جوانا بركات، جون باتريك جرين، جودي موراي، كاثي أوربان، كيلي وينرسميث، كين ليو، كيشاڤا جوها، سعادة خلفان بلهول، ليلى المطوع، لي هودجنكسون، ليث شرف، لويس كاندليش، لوسي سترينج، لولوة ياسر العلي، مهدي حنا، مانوبرايم سيث، ماريانا ميساكيان، مارجوري لطفي، مارك فيدس، مات جودفيلو، إم سي جرامر، ميرا المنصوري، مهران جول، ميريديث ميلر، مايكل بيدرسون، ميرا سيثي، ميرنا المهدي، مشعل أسجاد، محمد فتحي، محمد سمير ندا، محمد عبدالرحمن الكعبي، محمد حامد عابدين، محمد الحبسي، منير حايك، موشاتا ماتي، مايلس ماكلويد، ميرنا عيّاد، ندى الشعالي، نعيمة الحوسني، ناجا مونشيتي، ناصر نصرالله، نيل شوبين، نزرانه فاروق، نورة زيد، نورة الخوري، نورة النعمان، نوري الجراح، أويندريلا ساكرابورتي، أولي مونسون، أوليفر جيفرز، عمر طاهر، أويينكان بريثويت، بول دولان، بيتر فرانكوبان، بيتر هوراشيك، بيتر ماكاي، فيليب ريڤ، بليستيا العقاد، ريبيكا كوانج، رأفت حكمت، رايتشل برايت، رايتشل كلارك، راشمي سيردشباندي، روان اليحمدي، روب بيدولف، روس ماكنزي، روتشي مهاسني، رايس جونستون، سعيد راشد المنصوري، سامانثا شانون، سمر شبير، سارة حمدان، سارة ماكنتاير، سكوت تورّو، سكوت والكر، سيف محمد النيادي، شاهينا غنضفر، شارون كينج تشاي، شاشي ثارور، شيرين مالهيرب، شيرين سبانخ، سايمون أرميتاج، سايمون مول، سكينة حبيب الله، سو ويكيسون، سلطان الشحي، طارق العريس، توماس دوهيرتي، ثور بيدرسن، تيا واتسون، أوتاما كيريت باتل.