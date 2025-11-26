مكتبة محمد بن راشد تستقبل سفيرة فنلندا

دبي في 26 نوفمبر /وام/استقبلت مكتبة محمد بن راشد، سعادة تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، حيث كان في استقبالها معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سعادة محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة.

وجرى خلال اللقاء بحث أهمية التكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي كلغة معاصرة للمستقبل، مؤكدين أن الإنسان سيظل المحرك الأساسي للإبداع الفكري والفني، وأن التطور التقني ما هو إلا انعكاس لخيال الإنسان ومعرفته. واتفق الجانبان على أن مستقبل الثقافة يرتكز على هذا التكامل المتوازن، الذي تُسخّر فيه التقنيات لخدمة الفكر، ويُعاد فيه ترسيخ دور الإنسان بوصفه العنصر الأول في صناعة المعنى والابتكار.

وأعرب المر عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها الاستراتيجية مع فنلندا خصوصاً في الجانب الثقافي، مشيداً بالإرث الفني والمعرفي الفنلندي، ومشيراً إلى مكتبات بارزة في هلسنكي مثل مكتبة أودي والمكتبة الوطنية التي تُعد نماذج عالمية في المشهد المعرفي الحديث.

من جانبها، أكدت سعادة السفيرة تقديرها العميق لمسيرة الإمارات التنموية التي وصفتها بأنها نموذج عالمي للحضارة المعاصرة، مشيدة بعمق العلاقات الإماراتية الفنلندية الممتدة منذ خمسين عاماً، ومبدية تطلع البلدين إلى تعزيز آفاق التعاون الثقافي والفني مستقبلاً. كما عبّرت عن إعجابها بتصميم مكتبة محمد بن راشد ودورها الرائد كمركز للمعرفة والإبداع.

وتجولت السفيرة في معرض الذخائر الذي يضم مخطوطات وكتباً نادرة تجسّد إرثاً تاريخياً ومعرفياً عبر العصور، إضافة إلى زيارة المكتبات المتخصصة والاطلاع على أحدث المرافق والخدمات الموجهة للباحثين والطلاب.

وأهدى معالي محمد أحمد المر السفيرة نسخة من أحدث إصداراته بعنوان مدغشقر سواحل وقوارب إضافة إلى كتاب أم كلثوم في أبوظبي الذي يوثق زيارتها التاريخية للعاصمة في سبعينيات القرن الماضي.