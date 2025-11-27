علي النعيمي يلتقي وزير العدل في حكومة الظل بالمملكة المتحدة

لندن في 27 نوفمبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة روبرت إدوارد جينريك النائب في مجلس العموم البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل في المملكة المتحدة، بحضور سعادة سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس مع برلمانات الدول الأوروبية، وسعادة منصور عبدالله بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى ما يجمع البلدين الصديقين من روابط تاريخية متينة، والتنسيق الفعّال بينهما في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في المملكة المتحدة - سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان البريطاني، مؤكدين أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية، وتفعيل قنوات التواصل المستمر بين الجانبين، والعمل على مبادرات مشتركة تسهم في دعم العلاقات الإماراتية البريطانية، وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما جرى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم الجهود الإنسانية، ومواجهة التطرف، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام القانون الدولي.

من جانبه أشاد سعادة روبرت جينريك، بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مثمنا الدور الفاعل لمجموعة الصداقة الإماراتية البريطانية في تعزيز الحوار البرلماني وتطوير قنوات التعاون بين الجانبين.