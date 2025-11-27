"صندوق خليفة" يشارك في "معرض العين للصيد والفروسية"

العين في 27 نوفمبر/ وام/ يُشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتأتي المشاركة في إطار التزام الصندوق بتمكين المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز آفاق نموها، عبر دعم حضورها في الفعاليات والمنصات البارزة، ما يتيح لها عرض منتجاتها وحلولها المبتكرة واستكشاف فرص التعاون مع الشركاء المحتملين.

ويدعم الصندوق مشاركة مجموعة من الشركات الإماراتية ضمن قطاعات متنوعة في هذا الحدث المميز، تشمل السياحة، والهندسة والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإعلام، والتجزئة، والأغذية والمشروبات.

وأعربت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن فخر الصندوق بدعم مشاركة 12 مشروعاً إماراتياً في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، لمنحها فرصة عرض خدماتها ومنتجاتها المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية، واستكشاف إمكانيات التعاون والشراكات مع الجهات المحلية والدولية المتواجدة في المعرض.

واضافت أن هذه المشاركة تُبرز الدور الحيوي للمشاريع المحلية في ترسيخ الهوية وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعكس المكانة الريادية للصندوق في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وضمان استدامتها.

ويشارك في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، بدعم من صندوق خليفة، كلٌّ من "كابيتال جيت للسياحة"، وهو مشروع لتقديم رحلات السفاري وخدمات التنقل على الإبل، والترفيه والتزلج على الرمال، وتقديم المأكولات العربية، و"كامبتريك للتجارة العامة"، والتي توفر منتجات خارجية ورياضية عالية الجودة لتجَّار التجزئة والبائعين، و"هجن الخليج لوساطة الخدمات"، وهي منصة إلكترونية متكاملة ورائدة في منطقة الخليج، مخصصة لبيع وشراء الإبل وتلبية احتياجات مُلَّاكها، و"ايه بي كيه للتصوير الفوتوغرافي"، وهو استديو متخصص بخدمات المطبوعات والتصوير السينمائي والفوتوغرافي وجلسات البورتريه .

وتتضمن المشاريع المشاركة أيضاً "أوروم أبيس للتجارة "، وهي علامة تجارية إماراتية متخصصة بتقديم أجود أنوع العسل الطبيعي، مثل السدر اليمني وعسل الجبال القرغيزية؛ و"آبي ستايل للمشغولات اليدوية"، والتي تقدم تصاميم مميزة تشمل التطريز والطباعة الحرارية على القمصان، و"أصول الاتقان للتجارة العامة"، المتخصصة بتقديم منتجات الأغذية والأدوات الاستهلاكية، و"بورو للقهوة المختصة"، وهو مقهى يقدم القهوة المختصة، وخدمات الضيافة والعربات المتنقلة.

ويتواجد في المعرض أيضاً "ذا جرنين لبيع الملابس الرجالية الجاهزة"، وهو مشروع ناشئ متخصص في بيع الملابس الرجالية بالتجزئة، يسعى إلى إبراز العلامة التجارية الإماراتية في قطاع الأزياء الرجالية، و"بوف للحلويات" المتخصصة بتقديم الحلويات الشرقية والغربية عالية الجودة، وأصناف الحلويات والشوكولا الفاخرة، و"الهبوب للحلوى العمانية"، وهو مشروع يقدم مُختلف أنواع الحلوى العمانية، و"دراجات ومحركات إن إم دي" لصناعة الدرّاجات النارية.

يشار إلى أنَّ المعرض يشهد على مدار أيامه الخمسة فعالياتٍ متنوعة، تشمل النشاطات التفاعلية وورش العمل ومساحات العروض، والمنافسات الحية، وعروض الخيل والترفيه والتلواح والحرف اليدوية، كما يضم سوقاً للمنتجات الفاخرة والمصنوعات اليدوية، وقريةً للمشروبات والمأكولات.

ويستقطب المعرض 873 جهة عارضة وعلامة تجارية من 12 دولة.