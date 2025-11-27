جمارك دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

دبي في 27 نوفمبر / وام / احتفلت جمارك دبي بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات بتنظيم فعاليات وطنية في مقرها الرئيسي ومراكزها الجمركية، عكست قيم الولاء والانتماء وروح الاتحاد لدى منتسبي الدائرة.

حضر الاحتفال، راشد عبيد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وعتيق المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية والموظفين.

وتضمنت الفعالية قرية تراثية شملت أركاناً للأكلات الشعبية والحرف اليدوية ورسم الحناء والفخار والخزف، إضافة إلى توزيع العطور والبخور، ومشاركة أطفال حضانة جمارك دبي، كما شهدت عروضاً لفرقة العيالة، وركناً للتصوير مع الصقور.

وفي إطار الاحتفال بالمناسبة الوطنية، نظم فريق “تدلّل” لسعادة الموظفين سحوبات إلكترونية على 54 جائزة قيّمة، بهدف تعزيز روح الانتماء وإشاعة أجواء الفرح بين الموظفين.

وأكدت جمارك دبي أن الاحتفال بعيد الاتحاد يجسد التلاحم بين القيادة والشعب، ويعبر عن المسؤولية المجتمعية وقيم العطاء التي أرساها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه".

وشهدت الفعالية حضوراً كبيراً من الموظفين الذين عبّروا عن اعتزازهم بالانتماء للوطن، وتجديد العهد على مواصلة العمل، لتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة.