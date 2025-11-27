المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يطلق سلسلة جلسات حوارية حول جودة الحياة في الإمارة

رأس الخيمة في 27 نوفمبر/وام/ أطلق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة سلسلة حوارات "قلب رأس الخيمة" لجودة الحياة، والتي تسعى لاستعراض جوانب الحياة المختلفة، وخصوصيتها في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار والخبرات التي تساهم بتحسين جودة الحياة في الإمارة.

وستتولى منصة "قلب رأس الخيمة" الهادفة إلى استكشاف ومشاركة القصص، والأفكار، وأحدث المعلومات، والمبادرات حول جميع جوانب الحياة والعمل، والتعريف بكلّ ما هو جديد في الإمارة، تقديم الجلسات للراغبين بالاستفادة منها، حيث انطلقت النسخة الأولى من السلسلة والتي حملت عنوان "رفاه المجتمع" بالتعاون مع مركز كومباس للأعمال التابع لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومجموعة رواد أعمال رأس الخيمة.

وقالت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «تعكس «قلب رأس الخيمة» الرؤية الطموحة للإمارة في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المشتركة في جميع أنحائها. كما تجسد هذه المنصة النهج الذي تتبناه رأس الخيمة في مسيرة تقدمها، وهو نهج يتمحور في جوهره حول الإنسان ويقدّر قيمة التواصل والرفاهية والانتماء بالقدر ذاته الذي يقدّر به الازدهار والنمو. ونسعى إلى بناء مجتمع مترابط ومرن من خلال توفير منصات للحوار والتعاون والاحتفاء بالأفراد والمبادرات التي تساهم في دفع عجلة التطور المستمر في رأس الخيمة».

وركّزت النسخة الأولى من السلسلة على رفاه المجتمع، وأكّدت أن المجتمع المزدهر لا يقاس بالبنية التحتية أو النمو الاقتصادي وحسب، وإنما يشمل الصحة النفسية والعاطفية والاجتماعية. وتضمنت الجلسة حواراً مفتوحاً مع الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة؛ والدكتورة هيلين جوانيدي، أخصائي أول علم نفس سريري في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، حيث تناولتا مواضيع مهمة تتعلق بالصحة النفسية ورفاه المجتمع. وأقيمت كذلك جلسة حوار جانبية مع دونالد بريمنر، الرئيس التنفيذي لمرجان لايف ستايل، قدم خلالها العديد من الأفكار والرؤى المتعلقة بدور الإمارة في تحسين أسلوب وجودة الحياة.

وقالت ربى زيدان، مدير إدارة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والمسؤولة عن منصة "قلب رأس الخيمة": " في «قلب رأس الخيمة»، نعمل على تمكين السكان، وكل من يختار الإمارة موطناً له، من التعرف بعمق إلى طبيعة رأس الخيمة وروح مجتمعها، وجودة الحياة التي تميّزها. ونحرص على تقديم محتوى يعبّر بصدق عن أسلوب العيش فيها، ويبرز خصوصية هويتها وتفردها".

وأضافت: "يرتكز هذا السرد على مفهوم الرفاه، الذي يشكل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارة، بدءاً من تنوع بيئاتها الطبيعية، وصولاً إلى شعور التوازن والانتماء الذي يعيشه أفراد المجتمع. فهذا الانسجام بين الإنسان والمكان هو ما يهيئ البيئة التي تنمو فيها المجتمعات وتزدهر. ولا يمكن أن تكون انطلاقة هذه السلسلة أفضل من تسليط الضوء على الركيزة التي ينهض عليها كل مجتمع متماسك، وهي «رفاه المجتمع»".

وترتكز سلسلة الجلسات الحوارية هذه على التزام منصة "قلب رأس الخيمة" بتعزيز التواصل والحوار والنمو المشترك في المجتمع، حيث يسعى المكتب من خلال سلسلة جودة الحياة إلى تعزيز التعاون بين المقيمين والخبراء وصنّاع التغيير لبلورة مستقبل يدعم تواصل الأفراد ويلهمهم لتحقيق النمو والتطور.

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة بتعزيز رفاهية المجتمع، وحرصه على إبراز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والدور الذي يلعبه في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس في الإمارة.

وستتضمن المرحلة المقبلة من الجلسات التي ستنطلق في فبراير 2026، مناقشة منظومة المجتمعات والأحياء المتطورة في إمارة رأس الخيمة.