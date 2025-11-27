الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفاءً بعيد الاتحاد 54 ، باقة من الفعاليات الوطنية والتراثية التي عكست روح المناسبة، وشهدها موظفو المؤسسة وزوارها .

وأكد سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن عيد الاتحاد يومٌ خالد في ذاكرة الإمارات، يحمل معاني الفخر والبهجة، ويجدد في النفوس روح الانتماء والعطاء، مشيراً إلى أنه اليوم الذي توحّدت فيه القلوب على إرادة صادقة لبناء وطنٍ شامخ.

وأوضح أن ذكرى قيام الاتحاد تستحضر اللحظة التاريخية التي بدأ فيها القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، كتابة قصة المجد الإماراتي؛ إذ انطلقت منذ ذلك اليوم نهضة حضارية رائدة ارتقت بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، وقدّمت للعالم نموذجاً تنموياً يحتذى.

وأضاف أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية متجددة تبعث في الأجيال روح التحدي والإبداع، وتدعوهم إلى مواصلة صناعة أمجاد الوطن على خطى القادة الذين أبهرت إنجازاتهم العالم. واستذكر جهود الآباء المؤسسين وإسهاماتهم الجليلة، مشيداً بدور القيادة الرشيدة التي واصلت المسيرة بعزيمة وإصرار، فارتقت بالإمارات إلى مراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التقدم والازدهار.

ورفع سعادته، باسم الأرشيف والمكتبة الوطنية، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بأداء رسالته في حفظ ذاكرة الوطن وإرثه العريق، ومواكبة مسيرة إنجازاته، ليظل سجلاً ثرياً يلهم الأجيال ويعزز مسيرة بناء المستقبل.

وتواصلت فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد بالفقرات الفنية والترفيهية ذات الطابع الوطني.