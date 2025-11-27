"الفجيرة الخيرية" تحتفي بعيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 27 نوفمبر/ وام/ احتفلت جمعية الفجيرة الخيرية بعيد الاتحاد الـ54، وذلك وسط أجواء وطنية غامرة جسدت مشاعر الفخر والولاء والانتماء لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

و تزينت أروقة الجمعية بالأعلام الوطنية واللوحات المعبرة عن حب الوطن، وتضمنت الفعالية فقرات وطنية وتراثية وعروضًا تعبيرية جسدت روح الاتحاد، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الغالية.

وقال سعادة يوسف راشد المرشودي المدير العام للجمعية :إن عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات يمثل محطة مضيئة في تاريخ وطننا الغالي، نستحضر فيها معاني الوحدة والتلاحم، ونستذكر بكل فخر مسيرة الآباء المؤسسين وما تحقق من إنجازات رائدة وضعت دولتنا في مصاف الدول المتقدمة عالميًا ونؤكد في جمعية الفجيرة الخيرية التزامنا الراسخ بمواصلة دورنا الإنساني والاجتماعي، مستلهمين من هذه المناسبة الوطنية العزيزة قيم العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ويخدم أبناء المجتمع على أكمل وجه.