"صقاري الإمارات" يوفر تجارب تراثية غنية في "العين الدولي للصيد والفروسية"

العين في 27 نوفمبر/ وام / يشارك نادي صقاري الإمارات في الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية عبر جناح واسع يضم باقة من مُبادراته ومشاريعه الرائدة الهادفة إلى صون الصقارة والمحافظة على التراث الإماراتي الأصيل.

ويستعرض الجناح برامج ومشاريع بارزة تشمل مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومركز السلوقي العربي بأبوظبي، إلى جانب ركن مجلة "الصقار"، وعيادة الصقور، في إطار تجربة ثرية تعرف الجمهور بالصقارة المستدامة، وبتفاصيل عالم الصقور وفنون التعامل معها.

وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إن دور النادي في هذا الحدث، سواء من خلال المشاركة أو التعاون في التنظيم، يجسد التزامه المتواصل بصون الصقارة كإرث إنساني عالمي، والعمل على نقل معارفها للأجيال الجديدة بأسلوب يجمع بين التعليم والمتعة والتفاعل.

وأكد أن تنظيم المعرض للمرة الأولى يمثل محطة مهمة في مسيرة الارتقاء بقطاع الصيد والفروسية في الدولة والمنطقة، ويأتي امتداداً طبيعياً لنجاح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق منذ عام 2003، واستطاع على مدى أكثر من عقدين ترسيخ مكانته كأكبر وأهم حدث من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المنصوري إلى أن إطلاق نسخة موازية في مدينة العين يعكس رؤية دولة الإمارات في توسيع دائرة نشر الإرث الوطني، مؤكداً أن اختيار مدينة العين لاستضافة هذا الحدث المهم، يعكس كونها مدينة ذات قيمة تاريخية عميقة تقع في قلب الصحراء، وتعد موطناً لعدد من أهم مواقع التراث الثقافي المادي في العالم المسجلة لدى منظمة اليونسكو، وهذا يجعل منها البيئة المثالية لتقديم نموذج يجمع بين التراث الطبيعي والثقافي، كما أن تنظيم المعرض في العين يعزز مكانة المدينة كواحة للتراث والمحافظة على الهوية الوطنية، ويدعم استدامة الجهود الرامية إلى صون الموروث.

ويقدم جناح نادي صقاري الإمارات في النسخة الأولى من المعرض تجربة تفاعلية شاملة تعرف الزوار بأهمية الصقارة، فنونها وأساليبها وأدواتها، حيث تشمل العروض الحية للصقور مناطق مخصصة للتفاعل المباشر مع الطيور في بيئة آمنة، إلى جانب مشاهدة تقنيات الصيد التقليدي ومهارات التعامل الصحيح مع الصقور باستخدام المنقلة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لالتقاط صور تذكارية معها.

ويواصل النادي إثراء تجربة الجمهور من خلال برنامج شامل للزيارات المدرسية، انطلاقا من حرصه على ترسيخ المعرفة بالتراث لدى الأجيال الجديدة عبر جلسات تفاعلية تتضمن تعريف الطلبة بأنواع الصقور وأدوات الصيد وسرعة الطائر وعلم التشريح، مع تقديم هدايا تحفيزية نظير الإجابة عن أسئلة سوف تطرح عليهم في ختام جولتهم في أركان الجناح.

كما يسلط نادي صقاري الإمارات الضوء على مبادرة "حماة الصقارة"، التي تبرز دور الشباب في صون إرث الصيد بالصقور من خلال لقاءات تفاعلية وعروض يقدمها صقارون ناشئون، إلى جانب قصص تراثية تظهر مكانة الصقارة في الثقافة الإماراتية.

ويحتفي الجناح أيضا بالسلوقي العربي عبر عروض حية تبرز سرعته ورشاقته، وتتيح للزوار فرصة التعرف على تاريخه والاقتراب منه والتقاط الصور معه، وأيضاً الاستماع إلى قصص عن شراكة السلوقي التاريخية والثقافية مع الصيد بالصقور وحياة الصحراء.