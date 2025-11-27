غرفة رأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة

رأس الخيمة في 27 نوفمبر/ وام / احتفلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة.

ونظمت حفلا كبيرا وفعاليات مميزة في مقرها بمسرح الغرفة اليوم، بحضور يوسف اسماعيل، النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وبمشاركة دائرة الموارد البشرية، وكافة مدراء وموظفي الغرفة.

واكد يوسف اسماعيل في كلمة أن قيام الاتحاد شكل بداية عهد جديد من الإنجازات على مختلف الصعد موجها التهنئة إلى القيادة الرشيدة للدولة بهذه المناسبة الوطنية الغالية .

وقال الدكتور احمد الشميلي أن عيد الاتحاد الـ 54 يشكل لحظة تاريخية فارقة تجسد مسيرة زاخرة بالإنجازات مرتكزة على الابتكار والإبداع .