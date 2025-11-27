عمار بن حميد: نسعى لبناء منظومة خدمات مبتكرة بعجمان تستجيب لاحتياجات الناس

عجمان في 27 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن تعزيز كفاءة الخدمات العامة وتحديث منهجيتها يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق الرؤية المستقبلية لحكومة عجمان ورفع جودة الحياة في الإمارة.

وقال سموه إن تطوير المعرفة الإستراتيجية للقيادات الحكومية هو استثمار مباشر في مستقبل الإمارة، حيث إن الحكومة القادرة على استشراف التحولات وصياغة حلول مبتكرة هي الأقدر على تلبية تطلعات المجتمع.

جاء ذلك، خلال حضور سمو ولي عهد عجمان، جانبا من الجلسة التاسعة لبرنامج المعارف الإستراتيجية للقيادات الحكومية العليا في حكومة عجمان، والتي عقدت بعنوان "الإطار المفاهيمي للخدمات العامة في إمارة عجمان".

وقال سموه " تؤمن حكومة عجمان بأن الخدمة الحكومية ليست مجرد إجراء إداري، بل قيمة مجتمعية شاملة تؤثر في حياة الإنسان ورفاهيته، ونسعى إلى بناء منظومة خدمات عامة مبتكرة تستجيب لاحتياجات الناس، وتعتمد على البيانات والمعرفة، وتحقق الأثر الاجتماعي والثقافي والمؤسسي المنشود".

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية في تطوير الخدمات العامة، مشيراً إلى أن التكامل المؤسسي هو أساس صناعة الخدمات المستقبلية.

وقال سمو ولي عهد عجمان: " نطمح إلى بناء جهاز حكومي مبتكر، يمتلك القدرة على التنبؤ بالتحديات واستباقها، وبرنامج المعارف الإستراتيجية يمثل إضافة نوعية لمسيرة التطوير الإداري في الإمارة، وسنواصل دعمه ليكون منصة مستدامة للمعرفة والتطوير والتكامل بين الجهات الحكومية".

ويهدف برنامج المعارف الإستراتيجية للقيادات الحكومية العليا في حكومة عجمان، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، إلى إثراء المعارف الإستراتيجية لدى القيادات العليا، وتزويدهم بأحدث المفاهيم والتوجهات الحكومية الحديثة، ضمن سلسلة جلسات دورية تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات، ودعم التفكير الإستراتيجي، واستشراف التحولات المستقبلية في العمل الحكومي بمختلف مجالاته.

وقدمت جلسة "الإطار المفاهيمي للخدمات العامة في إمارة عجمان"، عرضا شاملا للإطار المفاهيمي للخدمات العامة الذي اعتمده المجلس التنفيذي خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، والذي يرسخ تحول دور الحكومة من تقديم الخدمة التقليدية إلى صناعة القيمة العامة عبر خدمات متكاملة تستند إلى احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وتطرقت الجلسة إلى التعريف المعتمد للخدمة العامة بوصفها نشاطا ذا منفعة عامة مستمرة تشرف عليه الحكومة، وتناولت النمط المؤسسي للخدمة الذي يحدد دور الجهة الحكومية وإطار عملها.

وأوضحت الجلسة آليات تصنيف الخدمات العامة في إمارة عجمان من منظور الوظيفة الحكومية ومنظور المستفيد، إضافة إلى استعراض مكونات القيمة العامة التي ترتكز على الأبعاد الاجتماعية والمؤسسية والثقافية، وما يمثله كل بعد من انعكاسات على جودة الخدمات وأثرها المجتمعي.

كما تناولت الجلسة الأنشطة المختلفة التي تقع ضمن نطاق الخدمة العامة سواء كانت خدمات إدارية أو اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو ثقافية أو بيئية أو خدمات النقل والبنية التحتية أو الخدمات الاقتصادية والابتكارية، باعتبارها منظومة مترابطة تشكّل التأثير الفعلي في حياة الناس داخل الإمارة.

وقد ساعد هذا الاستعراض على إبراز أهمية بناء إطار شامل يضمن اتساق الخدمات العامة في إمارة عجمان وفق منظور متكامل يعزز جودة الحياة ويوحّد المعايير المستخدمة في تصميم الخدمات وتنفيذها ومتابعتها.

وطرحت الجلسة تساؤلات مستقبلية تهدف إلى إعادة تصور دور الحكومة في تصميم الخدمات العامة، وتحويل الخدمات من نموذج يقوم على تقديم الخدمة إلى نموذج قائم على التشارك وصناعة القيمة مع المجتمع، وكيف يمكن للمدن أن تتعلم من الناس في الوقت الحقيقي باستخدام البيانات كمصدر لفهم الاحتياجات بدلاً من استخدامها كأداة رقابية.

وناقشت الجلسة إمكانية أن تتحول البنية التحتية الحضرية إلى منظومات اجتماعية نابضة بالحياة تعزز الانتماء وتفاعل الناس مع محيطهم، وأسهمت النقاشات في توسيع آفاق التفكير حول مستقبل الخدمات العامة وطرق تطويرها بما يواكب الاتجاهات العالمية في التصميم والابتكار.

ويعد برنامج المعارف الإستراتيجية أحد أبرز المبادرات المعرفية في حكومة عجمان، كونه برنامجا متخصصا موجّها للقيادات العليا، ويجمع نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين.

ويقدم البرنامج تجربة قيادية متقدمة تسهم في توسيع آفاق القيادات الحكومية وتعزيز جاهزيتها الاستراتيجية، كما يدعم تبادل الخبرات وبناء تواصل فعّال بين الجهات الحكومية، ويُطلع المشاركين على أحدث التوجهات العالمية وأفضل الممارسات في تطوير العمل الحكومي.