"كابيتال دوت كوم" تسجّل أحجام تداول عالمية بـ744 مليار دولار في الربع الثالث

دبي في 27 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة "كابيتال دوت كوم" Capital.com، المتخصصة في التداول والتكنولوجيا المالية، عن توسع كبير في منتجاتها الخاصة بالعملات الرقمية، بالتزامن مع تحقيق نمو قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتيح الشركة أكثر من 1200 منتج مالي مبتكر، بما في ذلك توسيع كبير في عقود الفروقات للعملات الرقمية مما يعزز مكانتها كأحد أكبر مزوّدي أدوات الأصول الرقمية في قطاع الوساطة.

يأتي هذا التوسع الاستراتيجي في وقت تسجّل فيه شركة "كابيتال دوت كوم" أحجام تداول عالمية بلغت 744 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها بنسبة قياسية بلغت 51% من هذا الإجمالي. وقد تصدّرت العملات الرقمية النمو، إذ ارتفعت تداولاتها بنسبة 53.9% على أساس ربعي عالميًا، بينما شهدت المنطقة نموًا لافتًا بلغ 67% على أساس شهري، ما يعكس الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية. كما ارتفعت تداولات الأسهم بنسبة 5.2% بدعم من استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في حين شهدت أسواق العملات الأجنبية والسلع تراجعًا موسميًا طفيفاً.

تواصل "كابيتال دوت كوم" تعزيز حضورها الإقليمي من خلال مكتبها في دبي، الحاصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. وقد تم تصنيف الشركة مؤخرًا كواحدة من أسرع المنصات التقنية نموًا في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي ضمن برنامج Deloitte للتكنولوجيا الأسرع نموًا.

و تقدم "كابيتال دوت كوم" الآن أكثر من 400 أداة تداول للعملات الرقمية عبر عقود الفروقات، مما يمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول الرقمية، بدءًا من العملات ذات القيمة السوقية الأكبر مثل البيتكوين والإيثريوم وصولًا إلى مجموعة متنامية من العملات البديلة.

وقال فيتالي كيديك، رئيس قسم الأصول الرقمية في "كابيتال دوت كوم": إن الأصول الرقمية تعيد تشكيل مشهد التداول عالميًا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طليعة هذا التحول. من خلال توسيع أسواق العملات الرقمية، نمكّن المتداولين في المنطقة من التفاعل مع هذه الفئة المتطورة عبر منصة تضع التعليم والشفافية والابتكار في المقدمة".

ومن جانبه قال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "كابيتال دوت كوم": "تشهد دولة الإمارات والمنطقة نموًا غير مسبوق في التداول حيث إن أرقامنا في الربع الثالث تعكس زخمًا قويًا، خصوصًا في العملات الرقمية التي ارتفعت تداولاتها بأكثر من 50% على أساس ربعي بما يؤكد التزامنا بتوفير منتجات وتقنيات عالمية المستوى للمتداولين في المنطقة، مدعومة بخبرة محلية وثقة تنظيمية .