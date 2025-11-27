انطلاق أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب بدبي

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ انطلقت في دبي، اليوم، فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب (GIS)، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومختص من المنطقة والعالم.

تناقش الفعاليات العلاجات المستقبلية وأحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية ، وتبني أفضل الممارسات في مجال قسطرة القلب والأوعية.

يشارك في المؤتمر، الذي يعد الأبرز في العلاجات القلبية في دول مجلس التعاون الخليجي، نخبة من أخصائيي قسطرة القلب والجراحات التداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وينظم المؤتمر في نسخته الثامنة، على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 33 جلسة علمية و195 محاضرة و20 ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة، ويناقش أكثر من 100 حالة معقدة مقدمة من عدة متحدثين، وبث مباشر لـ 8 عمليات لخدمة التعليم الطبي التداخلي وتبادل الخبرات.

ويحظى المؤتمر، بدعم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة في دبي، وجمعية القلب الإماراتية، وجمعية القلب الأمريكية وغيرهم.

وقال الدكتور فواز المطيري، رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، ورئيس قسم واستشاري أمراض القلب والقسطرة في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني – الرياض، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: اليوم لا نحتفل فقط بنسخة جديدة من مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب(GIS 2025 )، بل نحتفل بتجسيد رؤية قامت على الفخر، الطموح، والإيمان الراسخ بقدرة منطقتنا الخليجية على الريادة والتميّز عالمياً.

وأضاف: لقد أصبح خبراؤنا سفراء للعلم الخليجي، يساهمون في تطوير الحوار العالمي في طب القلب، ويقدمون رؤى مبتكرة تثري المعرفة وترفع مكانة منطقتنا في قطاع الرعاية الصحية عالمياً.

وأشار الى أنه لم يقتصر النجاح على الخبراء فحسب، حيث تراعى الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، الجيل الجديد من أطباء القلب التداخلي، والجراحين، والتمريض، والفنيين ، وهم يجدون فيه بيئة تعليمية تعزز طموحهم، وقدراتهم، ومهاراتهم ليصبحوا قادة المستقبل.

وذكر المطيري أن النسخة الثامنة من المؤتمر، تتناول أبرز المستجدات العالمية في العلاجات القلبية، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات والتحديات التي تواجه أطباء القلب، بما يشمل قسطرة القلب وجراحة القلب، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ما تم عرضه في التجارب السريرية خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية.

من جهته، لفت الدكتور عبدالله شهاب، نائب رئيس جمعية القلب الإماراتية، ونائب رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، في كلمته بالمؤتمر، إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام توسعاً نوعياً وملحوظاً تلبية للإقبال المتزايد، حيث يضم: قاعتين رئيسيتين بالإضافة إلى 20 ورشة عمل متخصصة وأكثر من 33 جلسة علمية و195 محاضرة، و200 خبير ورؤساء جلسات من العالم العربي، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، وتركيا، والعديد من دول العالم الأخرى.

وكشف أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة أكثر من 100 حالة معقدة مقدمة من عدة متحدثين، مشيراً الى عقد جلسات علمية بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة.

ونوه الدكتور شهاب بأنه سيتم عمل بث مباشرة لـ 8 عمليات جراحية تنقل من مراكز طبية مرموقة حول العالم، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة العملية بين الأطباء، منها مستشفى القاسمي و مستشفي الشيخ شخبوط، بدولة الإمارات ، و عمليتان من مستشفيات مختلفة بالسعودية، وعملية من كل من سلطنة عمان، والعراق، وإيطاليا، وأمريكيا.

بدوره، أوضح الدكتور موسى أكبر، رئيس اللجنة العلمية و الأمين العام للجمعية الخليجية لقسطرة القلب، واستشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس وحدة القلب في مستشفى الصباح بالكويت، أن جلسات المؤتمر تستعرض وتناقش التوصيات العلمية الصادرة عن نخبة من الخبراء من مختلف دول الخليج، وذلك تأكيداً على التزام الجمعية بـتوحيد الجهود الإقليمية، وترسيخ الممارسات المبنية على الأدلة العلمية، وتطوير بروتوكولات علاجية مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات الواقع الطبي في دول الخليج.

من جانبه، أشار الدكتور خالد بن ثاني، أمين صندوق الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، واستشاري امراض القلب وأشعة القلب التداخلية من البحرين، إلى أن جديد المؤتمر للدورة الحالية يتمثل في تقديم تحديثً شاملً حول أحدث الممارسات العلاجية لعام 2025، وتربط بين الإرشادات الدولية والتطبيق العملي في أرض الواقع.

وأضاف أن هذا الجانب يتناول محاور رئيسية تشمل أحدث استراتيجيات علاج الصدمة القلبية، تطبيق إرشادات( ACC/AHA 2025 ) لمتلازمة الشريان التاجي الحاد، أساليب عملية للتعامل السريع مع حالات ACS الحرجة.