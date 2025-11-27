محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 2025 من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 2025 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإفراج عن هذا العدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وهو الأكبر في تاريخ الإمارة، يأتي مواكباً لمناسبة وطنية غالية، تأكيداً للقيم الرفيعة التي تأسس عليها بنيان الاتحاد الذي يزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، إذ يترجم أمر الإفراج حرص سموّه على منح المشمولين بالعفو فرصة العودة إلى جادة الصواب، والانخراط مُجدداً في المجتمع الذي لم يتخل يوماً عن التمسُّك بالقيم التي انطلق بها الوطن في مسيرته المباركة، في إطار واضح من احترام القانون والالتزام بأحكامه وهو ما يُعد أساساً لتقدُّم المجتمعات المتحضرة وازدهارها.

وأوضح سعادة المستشار الحميدان أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج.