بلدية دبا تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 27 نوفمبر/ وام/ احتفلت بلدية دبا بعيد الاتحاد الـ54 .

وانطلقت مراسم الاحتفال بمسيرة وطنية من أمام جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح باتجاه مبنى بلدية دبا، بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وطلبة المدارس والفرقة العسكرية .

وشهد الحفل مجموعة من الفقرات التي جمعت بين الأداء الإستعراضي والحس الوطني بالإضافة إلى تكريم الشركاء الإستراتيجيين .

وقدم سعادة حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في إنجاح الحفل .