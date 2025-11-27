شرطة أبوظبي تطلق "منصة التحدي الأمني" في معرض العين الدولي للصيد والفروسية

العين في 27 نوفمبر/ وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، بمجموعة من التقنيات والبرامج التفاعلية المتطورة، من أبرزها إطلاق "منصة التحدي الأمني" لأول مرة، التي تقدمها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ممثلةً في إدارة التأهيل الشرطي، ضمن جناح شرطة أبوظبي في المعرض، وتعد هذه المنصة إحدى الإضافات النوعية في نسخة هذا العام، إذ تجمع بين التوعية والمنافسة، وتستهدف كافة فئات المجتمع عبر تجارب عملية تحاكي الواقع الأمني والرقمي.

وأوضح العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي في العين، أن المنصة الجديدة ترتكز على مجموعة من المجالات المتكاملة، حيث تعزز لدى المشاركين مهارات الحس الأمني من خلال اختبارات تركز على قوة ودقة الملاحظة في رصد السلوكيات غير الاعتيادية والظواهر المثيرة للشك، كما تسهم في رفع مستوى الوعي الرقمي عبر مسابقات إلكترونية تعتمد على أسئلة وسيناريوهات مصورة تحاكي أساليب الاحتيال الرقمي والروابط المشبوهة وكيفية التعامل معها، وتعمل المنصة على اكتشاف المواهب في مجالات الأمن الإلكتروني والبرمجة، خصوصًا لدى طلبة الجامعات والمدارس، بما يمكن من الاستفادة من هذه الكفاءات في دعم العمل الأمني المستقبلي.

وأشار إلى التعاون بين أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومركز الإمارات للأدلة الإلكترونية بقطاع الأمن الجنائي، وهو المركز المختص بفحص الأجهزة الإلكترونية والتعرف على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حيث تتكامل الجهود بين الجانبين في مجال التوعية بالجرائم الرقمية ورفع مستوى الحماية الإلكترونية لدى أفراد المجتمع.

وأضاف أن التسجيل في المنصة يتم عبر الهوية الرقمية داخل جناح شرطة أبوظبي، ويتنافس المشاركون، وعددهم ثمانية في كل جولة، ضمن ثلاث مراحل تشمل المبتدئ والمتوسط والمتقدم، عبر الإجابة على أسئلة أمنية وتحليل فيديوهات لسيناريوهات تتطلب قوة ملاحظة لتحديد العناصر المشبوهة، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين من مختلف الفئات.

وأكد أن إطلاق هذه المنصة يأتي لأول مرة خلال مشاركة شرطة أبوظبي في معرض الصيد والفروسية، في إطار حرصها على تعزيز الوعي الأمني وتثقيف المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية، داعيًا زوار المعرض إلى زيارة الجناح والتعرف عن قرب على هذه التجربة التفاعلية المبتكرة والمشاركة في تحدياتها طوال فترة المعرض.