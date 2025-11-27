"إسلامية دبي" تنظم ملتقى الموردين ضمن مبادرة "نبض الفئات المعنية"

دبي في 27 نوفمبر /وام/نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ملتقى الموردين ضمن مبادرة "نبض الفئات المعنية" في إطار جهودها الرامية إلى بناء شراكات مؤسسية فاعلة ومستدامة مع الموردين .

وقالت نوره قاسم شاهين مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، إن الدائرة تحرص بشكل مستمر على التعاون مع الموردين ودعمهم لتقديم أفضل الخدمات بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق وجودة المشاريع والبرامج التي تنفذها الدائرة لخدمة المجتمع.

ويعد الملتقى منصة مثالية لبحث التحديات واستعراض أفضل الممارسات في إدارة العلاقات التعاقدية والشراكات المؤسسية ضمن بيئة عمل محفزة ومستدامة تعزز مبادئ النزاهة والمسؤولية وترسّخ ثقة الموردين في منظومة الدائرة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات ودعم مستهدفات عام المجتمع 2025 ورؤية "أقرب إلى المجتمع".