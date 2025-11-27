شما المزروعي: تمكين رواد الأعمال الإماراتيين يعزز الاقتصاد الوطني

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع أن كل فكرة طموحة تمثل بداية لمشروع وطني رائد في المستقبل يحتضن المواهب الإماراتية ويسهم في تعزيز اقتصاد الدولة ويترك بصمة مميزة في مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال زيارتها لجناح "971.. من المجتمع" الذي يشارك في فعاليات موسم القرية العالمية الثلاثين 2025 – 2026، حيث اطلعت على المنتجات التي أبدعها 32 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، والتي تعد نموذجا عمليا لرؤية الوزارة في التحول من "الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي"، ودعمهم لتحويل مشاريعهم إلى قصص نجاح مستدامة تعزز من استقرارهم وجودة حياتهم.

وأشادت معاليها بالمستوى المتميز والنوعي لمنتجات المشاركين، التي تمثل نموذجا مشرفا لريادة الأعمال المجتمعية، مؤكدة أن ذلك يعكس جهود وتوجهات دولة الإمارات في تمكين الشباب والأسر الإماراتية.

وأكدت معاليها على إيمان الوزارة بالإمكانات الكبيرة والمتميزة لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية، وقدرتهم على صناعة التغيير وترك أثر إيجابي في خدمة مجتمعهم وتحقيق أحلامهم.

كما عبرت معاليها عن سعادتها بما شاهدته من قصص نجاح وطنية مُلهمة، أبطالها رواد الأعمال من أبناء الوطن الذين حولوا أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشاريع منزلية تقدم منتجات تنافسية ذات قيمة عالية، مشيدة بروح المبادرة والابتكار لديهم لاستثمار الفرص التي توفرها الوزارة للانطلاق بمشاريعهم نحو آفاق أوسع من الترويج والانتشار وتحقيق مكاسب مادية نوعية.

وتأتي مشاركة جناح "971.. من المجتمع" في فعاليات القرية العالمية للمرة السابعة عشرة، حيث احتضن أكثر من ألف مشروع وطني طموح، بدعم من إدارة القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

كما شهدت معاليها جلسة حوارية بعنوان "الاستدامة في تمكين رواد الأسر الإماراتية"، شارك فيها كل من سعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة نور بالهول، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي، بحضور عدد من الشركاء وقيادات الوزارة ورواد الأعمال المشاركين وعدد من الزوار.

واستعرضت الجلسة جهود الوزارة في دعم وتمكين مشاريع رواد الأعمال من الأسر المنتجة، ودور الجناح في إبراز منتجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى فرص ترويجية نوعية، والتعريف بجمهور وزوار القرية العالمية بمنتجاتهم، بالإضافة إلى دور شركاء الوزارة من القطاعين الحكومي والخاص لدعمهم، وصولًا إلى عرض أبرز قصص النجاح الملهمة للمشاركين في الجناح.

ويعتبر الجناح منصة تسويقية وطنية مبتكرة تدعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية لتأسيس مشاريع منزلية، وتمكينهم من دخول السوق المحلي بكفاءة ومهنية، وبناء قاعدة عملاء واسعة من المقيمين والزوار، بما يسهم في إشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وخلق بيئة تشاركية محفزة للنمو والاستدامة.

ويستقطب الجناح مشاركات متنوعة من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة وأصحاب الهمم، ويقدمون منتجات وطنية تنافسية ومبتكرة تحمل لمسة عصرية تلبي مختلف الأذواق، من بينها المنتجات التراثية التي تعكس الهوية والثقافة الإماراتية الأصيلة، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والعطور والبخور، والملابس والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها من المنتجات المتميزة التي تحمل لمسات إبداعية لافتة.