"الإعلام الإبداعي" تُمكّن المواهب الشابة بأبوظبي من المشاركة في أعمال إنتاج فيلم عالمي

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام عن تمكينها لستة متدربين من المواهب والكوادر المحلية، من التدريب الميداني والمشاركة في أعمال إنتاج الفيلم العالمي "Now You See: Now You Don’t" الذي تم تصوير جزء كبير من مشاهده في أبوظبي، ما يعكس التزام الهيئة بتمكين المواهب الإبداعية في الإمارة وتطوير مهاراتهم من خلال منحهم فرصة الاحتكاك المباشر والعمل مع الرواد والخبراء في مختلف مجالات مراحل الإنتاج.

فيلم Now You See Me: Now You Don’t من إنتاج شركة Lionsgate، والذي يُعرض الآن في دور السينما حول العالم، حقق المركز الأول في الإيرادات على مستوى العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حيث سجل إيرادات بلغت 147.5 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي حتى الآن.

شارك المتدربون بالعمل وإعطاء القيمة المضافة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من التصوير وإدارة المواقع وصولاً إلى الأزياء وعملية الإنتاج، ما أسهم في اكتسابهم للمعرفة المهنية من خلال اطلاعهم على أفضل الممارسات والمعايير التي يتم تطبيقها في مواقع تصوير الإنتاجات العالمية الضخمة.

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: "تواصل هيئة الإعلام الإبداعي جهودها في تمكين المواهب المحلية وتعزيز دورهم الفاعل في تشكيل مستقبل الصناعات الإبداعية في أبوظبي ودولة الإمارات، حيث نحرص على منحهم فرص التدريب الميداني وخوض تجارب عمل داخل مواقع التصوير، بما بتناسب مع مهاراتهم وشغفهم، وتلبي احتياجات شركائنا في قطاع الإنتاج، إضافة إلى دعم رؤيتنا الرامية إلى استدامة تطوير منظومة المواهب الإبداعية المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على الساحة العالمية".

وعن التدريب الميداني داخل مواقع تصوير الإنتاجات العالمية، وصف المتدربون تجاربهم بالمُلهمة والداعمة لتحقيق طموحاتهم المهنية في مجال السينما، حيث عبّرت المتدربة بقسم الإنتاج، بشرى وسيم، عن سعادتها بهذه الفرصة الاستثنائية التي مكنتها من التعرف عن قرب على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بقطاع الإنتاج، واكتساب الخبرات الميدانية التي عززت رؤيتها الشاملة لصناعة السينما.

وأكدت المتدرّبة في قسم الأزياء، شيخة الجنيبي، أن العمل الميداني في مواقع تصوير الإنتاجات السينمائية العالمية مع الرواد والمتخصصين، يعتبر بوابة العبور لاستكشاف كواليس العمل الإنتاجي والاطلاع على ممارسات العمل الاحترافي، موجهةّ، الشكر لهيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام على جهودهما في دعم المواهب الشابة وتمكينهم من المشاركة في أعمال سينمائية عالمية.

وقد ساهمت هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام منذ عام 2020، بتوفير أكثر من 300 فرصة تدريبية ضمن أكثر من 100 عمل إنتاجي شمل الأفلام الروائية والوثائقية، والبرامج الواقعية، والإعلانات، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث شكّل المواطنون الإماراتيون أكثر من 50٪ من المشاركين، فيما حصل 19 متدرباً على خبرات دولية في دول مثل رومانيا، ومصر، وأستراليا، وكندا، وبلغاريا، والمجر، ومالطا، والولايات المتحدة الأميركية. كما يعمل اليوم أكثر من 40 متدرباً سابقاً بشكلٍ مهني داخل قطاعي السينما والإعلام في أبوظبي، وهو ما يعكس الأثر المستدام لالتزام هيئة الإعلام الإبداعي بتهيئة مسارات مهنية حقيقية للمواهب الإبداعية وتمكينها من بناء مستقبلها في هذه الصناعة المتنامية.

فيلم Now You See Me: Now You Don’t من إنتاج شركة Lionsgate Motion Picture Group، ويُعرض حالياً في صالات السينما العالمية.