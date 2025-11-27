وزير الطاقة القبرصي: منتدى "دويرز" يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات وقبرص

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أكد معالي جورج بابانستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص أن منتدى "دويرز" الذي تستضيفه دبي ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يشكل محطة مفصلية تتوج مسار تعاون بدأ قبل عام ونصف خلال محادثة جمعته بمعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ضمن منصة "إنفستوبيا"، حيث تبلورت آنذاك فكرة تأسيس جمعية تحت مظلة غرف دبي لدعم رواد الأعمال وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إطلاق منتدى "دويرز 2025" الذي يقام يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في واحة دبي للسيليكون، وهو إحد أكبر المنصات الدولية التي تجمع الشركات الناشئة المبتكرة والمستثمرين وقادة التكنولوجيا من أوروبا الشرقية والوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط .

وأوضح معاليه، أن الجمعية الجديدة تمثل نقطة انطلاق لتوفير قناة مؤسسية ومنظمة لدعم الشركات ورواد الأعمال في كل من الإمارات وقبرص، بما يفتح آفاقا متبادلة للاستثمار والتوسع.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الشركات العاملة في الدولة، بل تشمل أيضا الشركات القبرصية الراغبة في دخول السوق الإماراتي، مؤكدا أن رجال الأعمال الإماراتيين يمكنهم الاستفادة من موقع قبرص كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وبوابة للتوسع نحو الأسواق الأوروبية.

وشدد على أن الدعم الحكومي القوي سيعزّز قدرة الجمعية على ترسيخ بيئة تعاون فعّالة بين منظومتي الأعمال في البلدين.

وينعقد المنتدى سنوياً في ليماسول وأثينا، وجاء تنظيم نسخته الأولى في دبي هذا العام ليشكل منصة إستراتيجية تسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتعزّز التعاون بين الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، وتؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.