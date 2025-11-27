"نيويورك أبوظبي": دور رائد لطلبة الإمارات في تعزيز مسيرتنا الأكاديمية

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ أكدت فاطمة عبدالله، نائب العميد الأول ونائب الرئيس الأول لشؤون الإستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي على الدور الرائد للطلبة الإماراتيين في تعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية.

وقالت "إنه مع احتفالنا بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، نفخر بالدور الذي تؤديه جامعة نيويورك أبوظبي في دعم الرؤية الوطنية الطموحة، فقد أصبحت الجامعة مركزاً للأبحاث الرائدة عالمياً، حيث تسهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات حيوية لمستقبل الدولة، بدءاً من الاستدامة والتكنولوجيا ووصولاً إلى الثقافة والصحة العامة".

وأضافت أن أكثر ما يلهمنا هو الأثر المتنامي للطلاب والباحثين والخريجين الإماراتيين الذين يقدمون مساهمات مهمة ترتقي بمستقبل الجامعة والمجتمع عموماً، فضلاً عن إنجازاتهم التي تعكس الإبداع والطموح الذي يميز دولتنا".

وقد أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي اليوم عن استقبال دفعة جديدة من طلابها "دفعة عام 2029"، التي تضم مجموعة متنوعة من الطلاب من مختلف دول العالم، فيما ارتفعت النسبة الإجمالية للطلبة الإماراتيين المسجلين في برامج البكالوريوس في الجامعة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تأسيسها بنسبة 26 %.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة في مرحلة تحتفي فيها دولة الإمارات بإنجازاتها وتواصل تعزيز رؤيتها طويلة الأمد في مجالَي التعليم والابتكار، ويعكس الازدياد الملحوظ في أعداد الطلاب الإماراتيين في الجامعة تلك الطموحات، ويؤكد دور الجامعة في رعاية المواهب الكفيلة بإحداث أثر ملموس على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال البروفيسور سهام الدين كلداري، المدير الإداري لمعهد الأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي وأستاذ علم الأحياء:"تقدم الجامعة إسهامات متواصلة لتحقيق أهداف دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم البحث العلمي المتقدم، إلى جانب الأبحاث المرتبطة بقضايا محلية ذات أثر عالمي، وهو ما يدفع الجهود الوطنية في مجال الأبحاث إلى آفاق جديدة".

وقالت حور أهلي، طالبة في سنتها الأخيرة بتخصص الأبحاث الاجتماعية والسياسات العامة، ورئيسة الجمعية الطلابية "المجلس الإماراتي": "تعد جامعة نيويورك أبوظبي مساحة يلتقي فيها التنوع الثقافي مع روح الفضول، ومن خلال المجلس الإماراتي، وجدت وسيلة لربط هذين العالمين ونقل ما يميز دولة الإمارات إلى مجتمع جامعة نيويورك الأوسع ومن أكثر الجوانب المؤثرة في دوري هو مساعدتي للطلاب على التعرف إلى الثقافة التي نشأت عليها، والقيم التي شكلت شخصيتي.

وحسب تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي، تندرج جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة عالمياً، وحقق خريجو الجامعة إنجازات فريدة حيث وصل عدد الحاصلين منهم على منحة رودس إلى 24 طالباً، مما يعكس مستوى الكفاءات التي توفر الجامعة الرعاية لها.

وعلى صعيد الهيئة التدريسية والبحث العلمي، تضمّ الجامعة حالياً أربعة حائزين على جائزة نوبل، وأكثر من 90 مختبراً ومشروعاً أكاديمياً، مع أكثر من 9500 منشور معترف به دولياً.

وحسب مؤشر نيتشر، تتصدر جامعة نيويورك أبوظبي ترتيب الجامعات الإماراتية في نشر الأبحاث في أبرز المجلات العلمية العالمية.

ومنذ تأسيسها، جمعت جامعة نيويورك أبوظبي نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم، الذين يواصلون دراستهم ويجرون الأبحاث ويبتكرون الحلول في بيئة أكاديمية متعددة التخصصات.