دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي تحتفيان بعيد الاتحاد الـ 54

الشارقة في 27 نوفمبر/ وام/ احتفت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي اليوم بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وتراثية في مبنى إدارة المطار .

حضر الفعالية الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، و الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة، إلى جانب موظفي الجهتين وممثلي الشركات العاملة في مطار الشارقة.