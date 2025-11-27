إقامة دبي توقّع اتفاقية شراكة مع سلطة مركز دبي المالي العالمي لتعزيز التعاون الاستراتيجي

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، اتفاقية شراكة مع سلطة مركز دبي المالي العالمي في خطوة تهدف إلى تطوير مسارات التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود في المبادرات والمشاريع المشتركة.

ووقّع الاتفاقية عن جانب إقامة دبي اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، فيما وقّعها عن جانب سلطة المركز سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع رؤية دبي في بناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على الشراكات الفعّالة، وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات بما يدعم جودة الحياة ويواكب طموحات الإمارة في تبنّي أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تطوير المشاريع المشتركة، وإطلاق المبادرات المعرفية والمجتمعية، وتقديم خدمات استباقية لعملاء المركز بما في ذلك أعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب التنسيق بين الجانبين في الجوانب القانونية والفنية والإدارية.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور ، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي:"إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار تكامل الجهود الحكومية، وتعكس التزام إقامة دبي ببناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين. إن تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي يعزز نهج الابتكار ويدعم رؤية دبي في توفير منظومة خدمات متطورة ومرنة".

من جهته، أكّد اللواء خلف أحمد الغيث أن الاتفاقية تُعد امتداداً لحرص إقامة دبي على تعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم الصالح العام ويُسهِم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين. وقال:"نتطلع إلى شراكة مثمرة مع مركز دبي المالي العالمي من خلال تطوير المبادرات المشتركة، وتسهيل الإجراءات، وتبادل الخبرات بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويرسّخ مكانة دبي في تقديم خدمات حكومية مبتكرة".

كما أعرب سعادة عيسى كاظم، محافظ سلطة مركز دبي المالي العالمي، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع إقامة دبي، مؤكداً أنها خطوة مهمة تعزز تكامل الجهود الحكومية وتدعم بيئة الأعمال في دبي. وقال:"تعكس هذه الشراكة مع إقامة دبي التزام المركز بتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة الأعمال في الإمارة. نؤمن بأن توحيد الجهود مع الجهات الحكومية الرائدة يساهم في توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين والمتعاملين، وتُسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد. سنواصل العمل مع شركائنا لتطوير مبادرات نوعية ترتقي بجودة الخدمات وتدعم مسارات النمو والتنافسية في دبي".

وقال سعادة عارف أميري : "نؤمن أن العمل المشترك مع إقامة دبي سيُسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمتعاملين، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير منظومة خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً. كما نحرص على مواصلة تطوير بيئة أعمال متكاملة تواكب تطلعات الإمارة الريادية، وتستقطب أفضل المواهب والشركات من مختلف أنحاء العالم".

وتسري الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد، مع التزام الطرفين بالتنسيق المستمر وتبادل المعلومات ضمن الأطر القانونية المعتمدة، وبما يحقق أهداف التعاون ويعزز التكامل المؤسسي بين الجانبين. ومن خلال هذه الشراكة، ستُسهم الاتفاقية في تلبية وتوفير التسهيلات اللازمة لاحتياجات أعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، بما يشمل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية، وذلك بما يدعم متطلباتهم ويعزز نموهم المستدام.