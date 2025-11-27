دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند تعقدان الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند أعمال الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة، في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي؛ حيث ترأس الجانب الإماراتي، سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الهندي، السيد آرون كومار تشاتيرجي، سكرتير شؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج، وزارة الشؤون الخارجية الهندية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية كلمته، رحّب سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، بالوفد الهندي، كما نقل تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموّه بأن يتكلل هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، مشيرًا سعادته إلى أنّ انعقاد الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة تؤكد حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ويجسّد ما يربط الإمارات والهند من روابط تاريخية وإنسانية وشراكات استراتيجية راسخة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويلبّي تطلعات الشعبين الصديقين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، شملت تعزيز العمل القنصلي وبحث سُبُل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات القنصلية المقدّمة لمواطني البلدين.

كما أجرى الوفد الهندي، على هامش الاجتماع، جولة للاطلاع على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية لدولة الإمارات، وهي الأولى من نوعها عالميًا، وتعتمد على منظومة متكاملة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات قنصلية رائدة؛ وبما يعكس حرص وزارة الخارجية على توظيف أحدث التقنيات بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين في بعثات دولة الإمارات حول العالم.