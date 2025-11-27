الهلال الأحمر يحتفل بعيد الاتحاد الـ54

أبوظبي في 27 نوفمبر/وام/ احتفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بعيد الاتحاد الـ54، بمقر الأمانة العامة في أبو ظبي، وشارك في الاحتفال الذي أقيم اليوم في أبو ظبي، أحمد ساري المزروعي الأمين العام، ونواب الأمين العام، ومحمد الشريف المتحدث الرسمي باسم "عملية الفارس الشهم3" إلى جانب الموظفين والمتطوعين والمنتسبين للهيئة، واشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات الشعرية والفنية والفعاليات الوطنية والتراثية.

كما تضمن الاحتفال تنفيذ مبادرة إنسانية تطوعية بهذه المناسبة الوطنية تضمنت تعبئة 1971 طردا إغاثيا، تجسيدا لرمزية العام الذي أعلن فيه قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين والعاملين.

وفي كلمته بهذه المناسبة رفع سعادة أحمد ساري المزروعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وللقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكدا أن تجربة الإمارات الاتحادية ستظل إنجازا خالدا، للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتابع: "قبل 54 عاما سطعت شمس الوحدة على كافة أرجاء دولتنا الحبيبة، لتضيء الطريق نحو المجد والعزة والرفعة، وما صارت إليه دولتنا من اتحاد وتماسك كان بلا شك ثمرة طيبة لجهود كبيرة وخطوات واثقة، سارها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مع إخوانه حكام الإمارات، للوصول بهذا الإنجاز الوحدوي إلى أسمى غاياته، وتحقق الحلم الذي راوده كثيرا وأصبح واقعا نعيشه وننعم بخيراته".

وقال المزروعي إن مسيرة الإمارات الاتحادية تمضي إلى الأمام في ظل القيادة الرشيدة وتحقق في كل يوم المزيد من المكتسبات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والسياسية الحكيمة التي عززت مكانة الدولة إقليميا وعالميا، وجعلتها في طليعة القوى الخيرة في العالم من خلال منجزاتها الحضارية والإنسانية.

وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعزز على أرض الواقع مضامين الوحدة ومعانيها السامية من خلال تحركاتها الإنسانية خارجيا، وعلى الساحة المحلية وانتشارها عبر مراكزها التي غطت جميع إمارات الدولة دون استثناء، وذلك بفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتقدم المزروعي في ختام كلمته بالشكر والتقدير لكل شركاء الهيئة على مستوى الدولة، ولكل الداعمين والمساندين لبرامجها، من محسنين ومانحين ومتطوعين، كما أشاد بجهود الموظفين والعاملين في تعزيز مسيرة الهيئة الإنسانية والتنموية.

كما تحدث في الاحتفال محمد الشريف قائلا "تأتي مشاركتنا في احتفال عيد الاتحاد اليوم جنبا الى جنب مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعزيزا للجهود الإنسانية المشتركة بين الجانبين في قطاع غزة بفلسطين، مشيرا إلى أن الشراكة بينهما كانت ولا تزال شراكة إنسانية فاعلة، اتسمت بالتنسيق العالي والاستجابة السريعة والرؤية المشتركة التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.

وأكد الشريف أن عملية الفارس الشهم تعد من أبرز الجهود الإماراتية المنظمة، والتي نفذت بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر الإماراتي، التي تعتبر أكبر الداعمين لهذه العملية منذ يومها الأول، مسخرة إمكاناتها ومواردها لتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات في هذا الصدد.