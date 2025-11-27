60 متسابقاً يشاركون في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث

الفجيرة في 27 نوفمبر/وام/ ينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، بمشاركة نحو 60 متسابقاً من من أندية أبوظبي للرياضات البحرية، والحمرية الثقافي الرياضي، وفريق شرطة دبي للتجديف، ونادي أبوظبي، وفريق أكاديمية سوبر سبورت للتجديف – دبي، ونادي مونتي للتجديف.

ووجّه محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الشكر إلى نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على تعاونه المستمر مع الاتحاد واحتضانه منافسات الجولة، مؤكداً أن الجولة الرابعة ستشهد منافسة قوية في ظل جاهزية الفرق وارتفاع مستوى التحضيرات، بما يسهم في تعزيز نجاح البطولة.