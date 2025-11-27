حاكم الشارقة يعتمد مشروعين تطويريين لتحقيق الانسيابية المرورية في مدينة الشارقة

الشارقة في 27 نوفمبر/ وام/ اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروعين تطويريين لتحقيق الانسيابية المرورية في مدينة الشارقة.

وتضمن المشروع الأول تطوير طريق الشارقة الدائري المحاذي لمحطة "قطار الاتحاد" في مدينة الشارقة بطول 5 كم، وبتكلفة تقدر بـ 90 مليون درهم، وتهدف إلى تخفيف الضغط على طريق مليحة، كما سيتم تطوير جسر المدينة الجامعية ليصبح 4 حارات، بواقع مساران في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسهولة التنقل حتى جسر راكان.

فيما يقوم المشروع الثاني على إنشاء جسر جديد بجانب "نصب الشهداء" في مدينة الشارقة بتكلفة 60 مليون درهم، ليكون مساراً للقادمين من طريق مليحة باتجاه طريق محمد بن زايد "من دون توقف"، وكذلك للقادمين من شارع الشيخ خليفة باتجاه طريق مليحة، وسيحمل الجسر طابع جميل وحضاري يعكس جمال المنطقة.

ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة دعماً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق، وتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الشارقة. كما سيسهم المشروعان في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتحسين زمن التنقل بين مختلف المناطق.