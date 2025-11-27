"العين للفروسية" يستضيف 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة

العين في 27 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي العين للفروسية والرماية، إقامة السباق الثاني في الموسم غدا من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 505 آلاف درهم.

وينطلق الشوط الأول للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يقام الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، "توليد الإمارات"، وجوائزه 70 ألف درهم.

وخصص الشوط الثالث والرئيسي لمسافة 1800 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 85 ألف درهم، ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، منافسة بين الخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق" توليد الإمارات"، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق "المبتدئة" وجوائزه 70 ألف درهم.

وتختتم الأمسية في الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق وجوائزه 70 ألف درهم.