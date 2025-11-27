مطار دبي الدولي يستعد لذروة السفر ويتوقع استقبال 10 ملايين مسافر حتى نهاية العام

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أعلن مطار دبي الدولي عن استعداده لذروة سفر قوية اعتباراً من اليوم 27 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025، مع توقّعات بوصول أعداد المسافرين إلى أكثر من 10 ملايين مسافر عبر المطار خلال هذه الفترة.

وتنطلق حركة السفر مبكراً بالتزامن مع عطلة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات، حيث يُتوقّع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 294 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن تتسارع الوتيرة بشكل كبير خلال شهر ديسمبر الذي يستعد لاستقبال أكثر من 8.7 مليون مسافر، ليكون بذلك الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار.

وخلال شهر ديسمبر، من المتوقّع أن يتجاوز عدد المسافرين اليومي حاجز الـ 300 ألف مسافر، وأن يكون يوم السبت 20 ديسمبر هو الأشد ازدحاماً بواقع 303 آلاف مسافر.

وخلال هذه الفترة، يُتوقّع أن تسجّل حركة السفر تقارباً واضحاً في حركة المسافرين القادمين والمغادرين، حيث تزداد وتيرة السفر إلى الخارج في الأيام التي تسبق عطلة اليوم الوطني مع استفادة المقيمين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وفي منتصف ديسمبر، تتغيّر الوتيرة مجدداً لترتفع حركة السفر إلى دبي بشكلٍ ملحوظ، مدفوعةً ببرنامج الفعاليات الاحتفالية الغني والمتنوّع الذي تشهده المدينة خلال موسم الأعياد.

وأكدت مطارات دبي أنها تواصل العمل بشكلٍ وثيق مع شركائها ضمن مجتمع المطار oneDXB، بمن فيهم شركات الطيران والجهات الرقابية والشركاء التجاريون وفرق الخدمات في المطار، لضمان رحلات أكثر سلاسة.