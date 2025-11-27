"ياس هيت" لسباقات السيارات يعلن تشكيلة سائقيه استعدادا للموسم الجديد

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ أعلن فريق ياس هيت للسباقات، عن قائمة سائقيه التي تضم مجموعة من المواهب الإماراتية والمقيمين في الدولة، الذين ينضمون إلى برنامج التطوير استعدادًا لانطلاقة موسم رياضة السيارات الجديد.

واستضافت حلبة مرسى ياس أمس فعالية كشف خلالها فريق ياس هيت للسباقات عن تشكيلته الكاملة من السائقين، اذ يمثل الفريق كل من الإماراتي زكريا دوله (15 عاما)، والألماني آدم الأزهري (16 عامًا)، واللبناني شربل أبي جبرايل (16 عاما)، والإيطالي إدواردو ياكوبوتشي (17 عامًا)، ضمن منافسات بطولة فورمولا 4 الشرق الأوسط وكأس الإمارات لفئة المقعد الأحادي.

ويستعد الفريق للمشاركة في أبرز بطولات الكارتينج الإقليمية خلال الموسم، بفريق براعم يتكوّن بالكامل من سائقين إماراتيين ناشئين.

وفي فئة بامبينو للكارتينج، سيحمل ألوان ياس هيت للسباقات كل من يوسف الخياط (7 سنوات)، وزايد الأنصاري (7 سنوات)، وينضم إليهما ريان العامري، البالغ من العمر 6 سنوات.

كما يستعد فارس هارون، البالغ من العمر اثني عشر عاما والفائز ثلاث مرات في فئات مختلفة من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لخوض منافسات روتاكس جونيور في الإمارات لهذا الموسم، فيما يواصل النجم الصاعد عيسى الحمادي (14 عاما) تقدمه على الحلبة بمشاركته ضمن فئة IAME جونيور.

وتضم قائمة الخريجين من فريق ياس هيت للسباقات أيضًا الشقيقتين الإماراتيتين آمنة وحمدة القبيسي، اللتين حققتا مسيرة لافتة شملت المشاركة في أكاديمية الفورمولا 1.

كما شارك راشد الظاهري في بطولتي فورمولا 4 الإيطالية والإماراتية، وهو اليوم ضمن برنامج السائقين الناشئين لدى مرسيدس، استعدادًا للانضمام إلى منافسات فورمولا 3 في عام 2026.