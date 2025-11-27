"دي بي ورلد" ترعى أول بطولة لكأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي اليوم عن رعاية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لبطولة كأس العالم للترايثلون للسيدات، التي تُقام للمرة الأولى عالمياً يوم 7 ديسمبر المقبل في جزر دبي، لتكون أولى فعاليات "مبادرة الشيخة هند الرياضية" ضمن خطة دبي الرياضية 2033، الهادفة إلى تطوير وتمكين المرأة في الرياضات التنافسية.

ويعزز الحدث مكانة دبي كمركز دولي لاستضافة وتنظيم البطولات الكبرى، ويدعم جهودها في توفير بيئة رياضية متكافئة للمرأة.

وينظم مجلس دبي الرياضي البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون.

وأكد عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي، أن دعم النسخة الأولى من البطولة يأتي انسجاماً مع دور المجموعة في تعزيز دور الرياضة وتمكين المرأة، مشيراً إلى أن الحدث يجسد قوة وإصرار الرياضيات المشاركات، ويعكس إيمان "دي بي ورلد" بدور الرياضة في دعم المجتمعات والارتقاء بنمط الحياة.

وتكثّف اللجنة المنظمة اجتماعاتها مع الشركاء لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير وتوفير أجواء تنافسية آمنة للمشاركات.

وتتضمن البطولة منافسات الترايثلون في 3 رياضات: السباحة والدراجات الهوائية والجري، عبر 5 فئات تشمل: الفردي للمحترفات، وفردي سبرينت للهواة (750 متر- سباحة، و20 كم - دراجات، و5 كم- جري)، وفردي سوبر سبرنت للمبتدئات والفئات العمرية (400 متر سباحة، 10 كم- دراجات، و2.5 كم- جري)، إضافة إلى فئة الفرق التي تتكوّن من ثلاث لاعبات تتنافس كل منهن في رياضة مختلفة.