ميناء زايد يستضيف نهائي موسم "سيل جي بي 2025 "

أبوظبي في 27 نوفمبر/وام/ ينظم مجلس أبوظبي الرياضي نهائي موسم «سيل جي بي 2025»، حيث يستضيف ميناء زايد في الجهة المقابلة لكورنيش أبوظبي منافسات سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار، يومي 29 و30 نوفمبرالجاري، بمشاركة 12 فريقاً وطنياً من مختلف دول العالم على متن قوارب «سيل جي بي» الشراعية التي تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتمثل أبوظبي المحطة الـ 12 في سلسلة الموسم الخامس من "سيل جي بي"، الذي شمل محطات دبي، وأوكلاند، وسيدني، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو،ونيويورك، وبورتسموث، وساسنيتز، وسانت تروبيه، وجنيف، وقادش.

وتُستخدم في السباق قوارب F50 قطمران الشراعية عالية الأداء، التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة، يقودها 12 فريقاً وطنياً من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية للمنافسة على الفوز بالنهائي الكبير.

وعقد في سيرف أبوظبي في جزيرة الحديريات المؤتمر الصحفي التقديمي للبطولة بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وراسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات "سيل جي بي"، وأميمة أبوبكر نائب رئيس الاتصال المؤسسي في مبادلة، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية، إضافة إلى مارتين غريل قائدة فريق مبادلة البرازيل، وفيل روبرتسون قائد فريق كندا نورثستار، واريك هايل قائد فريق ألمانيا دويتشه بنك، وتايلور كانفيلد قائد فريق الولايات المتحدة، ودييغو بوتين قائد فريق إسبانيا لوس غالوس، وديلان فليتشر قائد فريق الإمارات بريطانيا، وبيتر بورلينج قائد فريق نيوزلندا بلاك فويلز ، وتوم سيلينغسي قائد فريق أستراليا بوندز فلاينج.

وقال سعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي في المؤتمر الصحفي: "يسرنا أن تستضيف أبوظبي نهائي موسم 'سيل جي بي' يومي 29 و30 نوفمبر في ميناء زايد، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 54، في الوقت الذي تمثل أبوظبي المحطة الأخيرة للموسم الخامس للبطولة العالمية المرموقة، ما يعكس مكانتها كوجهة رياضية عالمية وتنوع بنيتها التحتية المتميزة".

وفي اليوم الأول من السباقات تخوض الفرق الـ 12 مواجهات تنافسية، لتحديد المراكز النهائية في الترتيب العام.

وفي ختام البطولة تتأهل أفضل 3 فرق من هذه المواجهات إلى السباق النهائي الحاسم ليفوز بالمركز الأول فريق يحصل على جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار أمريكي، بينما يغادر الآخرون بعد موسمٍ طويل من التحدي والمنافسة.