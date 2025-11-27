مصر: نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3%

القاهرة في 27 نوفمبر/ وام/ أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم،أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، ارتفاعا من 3.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقالت الوزارة " جاء هذا النمو المتسارع مدعوما باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد

الحقيقي وتمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة

والاتصالات ".

وذكرت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا يقارب 5 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو

2026، ارتفاعا من هدف سابق 4.5 بالمئة.

