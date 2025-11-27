محمد الشرقي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "دو" ويطلع على خدماتها ومشاريعها

الفجيرة في 27 نوفمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

واطّلع سموه خلال اللقاء على الخدمات التي تقدمها الشركة في إمارة الفجيرة، ومشاريعها ومبادراتها في قطاع الاتصالات بالدولة.

وأكد سموه، أهمية قطاع الاتصالات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى التزام إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لدعم متطلبات التحول والتنمية ورفع مستوى تقديم الخدمات التقنية الحديثة وفق معايير تنافسية ذات كفاءة وفعالية.

وثمّن سموه، استمرار تطور خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة للمستفيدين وفق معايير ذات جودة تخدم قطاع الاتصالات في الدولة وتسهم في دعم النمو الاقتصادي على كافة المستويات.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.