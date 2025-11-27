أشغال الفجيرة تواصل تطوير مشاريع الطرق الداخلية

الفجيرة في 27 نوفمبر/ وام/ بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تواصل دائرة الاشغال العامة والزراعة لحكومة الفجيرة تطوير شبكة الطرق الداخلية في مدن ومناطق الفجيرة وتعلن عن بدء تشغيل نفق المطار .

وقال سالم محمد علي المكسح مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة، إن الدائرة وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة قد أتمت بعض مشاريع تطوير وتوسعة الطرق الداخلية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع بلدية الفجيرة، وتوزعت شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة الحيوية.

وأشار إلى انه قد تم تطوير وتوسعة طريق مريشيد والرغيلات بطول 400 متر، مع عمل حارتين بكل اتجاه و إنشاء تقاطع إشاره ضوئية وتركيب أعمدة الإنارة للطريق .

و أضاف أنه تم تطوير وتوسعة طريق خلف المطار بطول 2.5 كيلومتر، حيث تم إنشاء حارتين بكل إتجاه مع عمل جزيرة وسطية ، كما تمت إضافة أعمدة إمارة للطريق، مع إنشاء طريق لمرور الشاحنات بجانب نفق المطار بطول 1 كيلو متر، مما يساعد على تنظيم حركة السير، وتحقيق السلامة العامة للسائقين.

ويأتي مشروع إنجاز الشبكة الداخلية للطرق ضمن خطط ومشاريع حكومة الفجيرة لرفع كفاءة شبكة الطرق ولتقديم خدمات التنقل لأفراد المجتمع ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة العالمية.