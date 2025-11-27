جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لأربعة فروع

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها العشرين لعام 2025–2026 لفروع "الآداب" و"المؤلف الشاب" و"أدب الطفل والناشئة" و"تحقيق المخطوطات"، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

واستقبلت الجائزة في دورتها العشرين التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية أكثر من 4 آلاف مشاركة من 74 دولة، توزعت على 21 دولة عربية و53 دولة أجنبية، من بينها دول تشارك للمرة الأولى مثل تشيلي وأيسلندا ولوكسمبورغ، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي للجائزة ومكانتها في المشهد الثقافي العالمي.

وجاءت أعلى المشاركات ضمن فروع الجائزة في فرع الآداب، تلاه فرع المؤلف الشاب، ثم فرع أدب الطفل والناشئة. ثم جاءت في المراكز التالية فروع الجائزة الأخرى وهي: فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وتحقيق المخطوطات، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية.

كما شهدت الدورة ارتفاعاً في المشاركات النسائية بنسبة 12% مقارنة بالدورة السابقة، وزيادة بنسبة 80% في مشاركات المؤسسات الثقافية والبحثية، فضلاً عن نمو بنسبة 16% في المشاركات القادمة من دول غير عربية.

وضمت القائمة الطويلة لفرع "الآداب" 11 عنواناً من 8 دول عربية هي السعودية، واليمن، ومصر، والعراق، الجزائر، والأردن، والكويت، ولبنان وشملت "دمعة غرناطة" لأحمد السبيت، من السعودية، و"رماية ليلية" لأحمد زين، من اليمن، و"مواليد حديقة الحيوان" لأشرف العشماوي، من مصر، و"صيف سويسري" لإنعام كجه جي، من العراق – فرنسا، و"الطانفا" للصديق حاج أحمد، من الجزائر، و"سر الزعفرانة" لبدرية البشر، من السعودية، و"معزوفة اليوم السابع" لجلال برجس، من الأردن، و"دوخي: تقاسيم الصبا" لطالب الرفاعي، من الكويت، و"موت العالم" لعبد الرحيم كمال، من مصر، و"صيف أرملة صاروفيم" لمازن حيدر، من لبنان - فرنسا، و"فورور" لنزار عبد الستار، من العراق.

وضمت القائمة الطويلة لفرع "المؤلف الشاب" 8 عناوين من 5 دول مختلفة هي: السعودية، وفلسطين، ومصر، والمغرب، والأردن، وتنوعت بين الدراسات النقدية والأعمال السردية، والأطروحات العلمية، والشعر وتضمنت "عطر الشجرة الوحيدة" لأحمد الرويعي، من السعودية، و"فراشتي التي لا تموت" لآلاء القطراوي، من فلسطين، و"عوالم التجريب: في النص المسرحي السعودي الفصيح – مقاربة إنشائية" للدكتور جابر محمد يحيى النجادي، من السعودية، و" ندَّاهة أصيل من لندن إلى جدة" لدينا شحاتة، من مصر، و"تخييل الأندلس: سرد التاريخ بين الواقع والإيديولوجية في الرواية العربية والإسبانية" للدكتور سعيد الفلاق، من المغرب، و"النديم: كتاب في الكتب" لعمر زكريا، من الأردن، و"الرواية العربية والعرفان في الألفية الثالثة" لمحمد اعزيز، من المغرب، و"حبكات وشخصيات: المقاربة البلاغية الحجاجية للرواية العربية" لمصطفى رجوان، من المغرب.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة" 9 عناوين لمؤلفين من 7 دول هي مصر، فلسطين، الكويت، لبنان، العراق، الإمارات، وتونس، وشملت "دارك ويب" لأحمد قرني، من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2024 و"صيف لولوة" لأنس أبو رحمة، من فلسطين، و"مشكلة صغيرة جدًا" لبثينة العيسى، من الكويت، و"قرية الظلام" لسعاد صليبي، من لبنان، و"هويتي" لفاضل الكعبي، من العراق، و"شموس بلادي" لمريم صقر القاسمي، من الإمارات، و"عندما تحققت الأمنيات" لمنى كمال، من مصر - كندا، و"سيد البرمائيات" لهند سيف البار، من الإمارات العربية المتحدة، و"ابنتي حبيبتي" لوئام غداس، من تونس.

وضمت القائمة الطويلة لفرع "تحقيق المخطوطات" 8 عناوين من 5 دول مختلفة هي: سوريا، إيطاليا، السعودية، مصر، وتونس، وتنوعت بين أعمال تراثية نقدية ودراسات علمية رصينة، وتضمنت "كتاب الفوز" تحقيق فارس أحمد العلاوي، من سوريا، و"استشهاد أريثاس بالعربية" تحقيق باولو لاسبيزا، من إيطاليا، و"موسوعة الأديان العالمية (6 مجلدات)" لـ أ.د محمد الخشت، من مصر، و"ديوان أبي الطيب المتنبي وأخباره" تحقيق إبراهيم بن محمد بن حمد البطشان، من السعودية، و"المؤنس في أخبار إفريقية وتونس" تحقيق لـ أ.د أحمد الباهي، من تونس، و"شرح ديوان المتنبي" تحقيق عبد الرحمن بن دخيل ربه المطرفي، من السعودية، و"المعجم الموسوعي لألفاظ الحضارة وأدواتها في الوثائق الرسمية المصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين" لـ أ. د عصام أحمد عيسوي، من مصر، و"كتاب طيف الخيال" تحقيق أ.د عمرو عبد العزيز منير، من مصر.

وستواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى من الجائزة تباعا.