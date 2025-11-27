وزارة التغير المناخي والبيئة تؤكد دعمها لقطاع الصيد والفروسية

العين في 27 نوفمبر/وام/ تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في معرض العين الدولي للصيد والفروسية الذي تجري فعالياته حاليا ونوهت بجهود الدولة في دعم واستدامة هذا المجال الحيوي الذي يشمل الصقارة والفروسية.

وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات(وام) أن المعرض يمثل فرصة للوزارة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على هذا القطاع التراثي الهام، مشيراً إلى أن القطاع يتميز بغنى ثقافي وقد أعطته الدولة مكانة خاصة.

و كشف النعيمي أن الوزارة تنظم العديد من الورش التوعوية الموجهة لكل من العارضين والجمهور، بهدف التعريف بـ أهم الإجراءات والقوانين المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن منصة الوزارة في المعرض تقدم العديد من الخدمات الأساسية، من أبرزها إصدار جواز الصقر سواء كان إلكترونياً أو عادياً، وهي خدمة تتميز بها دولة الإمارات إلى جانب خدمة إصدار الشهادات الدولية المرتبطة بالمنظمات المعنية ويمكن للعارضين والزوار في المعرض الاطلاع على هذه الخدمات وكيفية التقديم عليها مباشرةً عبر منصة الوزارة.

و أكد وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وجود نوعين من التوعية الأول موجه للأفراد، لا سيما مربي الصقور والفروسية والحلال، والثاني موجه للشركات التجارية والمنظمات، مشيراً إلى أن الوزارة تغطي هذين المجالين بالتعاون مع المؤسسات المحلية والقطاع الخاص.

وشدد على أن الهدف تشجيع الهوايات مع المحافظة على الأطر العامة لحماية البيئة وأشار إلى أن هذا يتحقق بالتوافق مع الهيئات والأندية المعنية، مثل نوادي الصقارين، التي تدعم جهود الوزارة .

وأكد وجود تجاوب عال جدا من المربين والمجتمع مع توجهات الوزارة مما أدى إلى انخفاض كبير في الممارسات الخاطئة على مستوى الدولة، منوها بالتوجه الإيجابي لتنظيم الهوايات وضمان التزامها بالإجراءات التي تحافظ على المجال البيئي.