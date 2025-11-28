"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة دولية بمجال الابتكار

لاس فيغاس – نيفادا في 27 نوفمبر / وام / حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على جائزة الابتكار في التجارب المتصلة بالذكاء الاصطناعي (Connected Experience AI Innovation Award) ضمن جوائز WE3 Digital Energy & Water Awards 2025، التي نظمتها Smart Energy Water في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

يأتي هذا الفوز تقديراً لجهود الهيئة في بناء منظومة خدمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار في تحسين تجربة المشتركين في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز، وفق أعلى المعايير العالمية.

مثّل الهيئة في الحفل الرسمي للجائزة ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي، والذي تسلم الجائزة نيابةً عن الهيئة وسط حضور دولي واسع من القيادات والخبراء في الطاقة والمياه والتحول الرقمي.

وحققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تقدماً لافتاً في رحلتها الرقمية من خلال تبنّي تقنيات متقدمة مكّنتها من تقديم تجربة موحّدة ومتكاملة عبر تطبيقها الذكي الحاصل على تصنيف 5 نجوم ومنصتها الإلكترونية، بما أتاح للملايين من المشتركين الوصول إلى خدماتهم بسهولة وكفاءة وعلى مدار الساعة.

ففي إطار استراتيجيتها الذكية، أطلقت الهيئة المساعد الافتراضي «نفاع» المبني على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم دعم فوري وشخصي للمشتركين في الفواتير، المدفوعات، طلب الخدمات الفنية، وبيانات الاستهلاك فضلا عن شراكات استراتيجية مع نخبة من أفضل الشركات العالمية المتخصصة في حلول الطاقة والمياه والتقنيات المتقدمة.

وقال ماجد حريمل الشامسي إن هذا الفوز العالمي يعد محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، ويعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجربة المشتركين وتواكب رؤى وتوجهات حكومة الشارقة في بناء منظومة خدمية متطورة ومستدامة.. ويأتي نتيجة عمل دؤوب ورؤية موحدة بين فرق SEWA وشركائها العالميين لتحقيق نموذج متقدم في الخدمات الذكية".