"العالمي للتسامح والسلام" يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي

بيروت في 28 نوفمبر/ وام/ شارك معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذي عقد أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "الاستثمار في الإعمار والتنمية المستدامة".

وتوجه الجروان، في كلمته خلال المؤتمر، بالتحية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وخص بالشكر فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، موجهاً تقديراً كبيراً للحكومة وللشعب اللبناني.

وثمن الدعوة الكريمة من اتحاد المصارف العربية وجهود أمينه العام الدكتور وسام حسن فتوح في تنظيم هذا الحدث السنوي العربي المرموق.

وتوقف الجروان عند الزيارة المرتقبة لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان بين 27 نوفمبر و2 ديسمبر 2025 ، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل رسالة دعم دولية واضحة للبنان ودوره التاريخي كمنبر للحوار ومركز للتلاقي الحضاري، وتعكس ما يحظى به من مكانة روحية وثقافية فريدة.

وأكد الجروان أن اختيار عنوان "الاستثمار في الإعمار والتنمية المستدامة" للمؤتمر يعكس وعياً عربياً عميقاً بمرحلة ما بعد الأزمات، حيث يشكل الإعمار ركيزة أساسية لاستعادة الثقة، وتحريك العجلة الاقتصادية، وبناء بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف أن التنمية المستدامة هي الإطار الأشمل القادر على ضمان أن يكون الإعمار عملية متوازنة تحقق النمو والعدالة والاستقرار.

وأشار معاليه إلى أن انعقاد المؤتمر في بيروت يحمل دلالة مهمة، إذ أثبتت العاصمة اللبنانية على مدى عقود مكانتها كملتقى عربي للخبرة المصرفية والاقتصادية، ومنصة للحوار والتخطيط الإستراتيجي في المنطقة.

كما استعرض الجروان جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم الاستقرار عبر مبادرة «دبلوماسية الأعمال – Business Diplomacy» التي تؤكد أن تعزيز الاقتصاد وخلق الفرص الإنتاجية هما خط الدفاع الأول ضد التطرف وتعزيز الانتماء الوطني، مشيراً إلى أن المجلس يدفع نحو عقد مؤتمر دولي موسّع لبحث دور الاقتصاد في حماية المجتمعات.

وأوضح أن الإعمار ليس مجرد إعادة بناء الحجر، بل هو إعادة بناء الإنسان والثقة والمؤسسات، مؤكداً أن المجتمعات التي تنهض من جديد هي تلك التي تدمج بين الإعمار والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والإعلام المسؤول والقطاع المالي القادر على قيادة التحول.

وأكد الجروان استعداد المجلس العالمي للتسامح والسلام للتعاون مع اتحاد المصارف العربية وكل الشركاء، لإطلاق مبادرات مشتركة تعزز مسارات الإعمار، وتحفز التنمية المستدامة، وتدعم الاستقرار في المنطقة.

وجدد شكره للبنان قيادةً وحكومةً وشعباً، متمنياً للمؤتمر النجاح، وللبنان مزيداً من الأمن والازدهار.