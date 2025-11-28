82 خيلاً في السباق الثالث لمضمار جبل علي احتفالاً بعيد الاتحاد

دبي في 28 نوفمبر/وام/ يقام السباق الثالث في موسم مضمار جبل علي، غداً، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وذلك ضمن أجندة الموسم الذي انطلق في الأول من نوفمبر الجاري ويستمر حتى مارس 2026.

وتشهد الأمسية إقامة 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية، بإجمالي 82 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 598 ألف درهم.

ويفتتح البرنامج بشوط كأس 1971 المخصص للخيول العربية الأصيلة من فئة المبتدئة لعمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 13 خيلاً على مسافة 1200 متر رملي، وبجوائز قدرها 50 ألف درهم.

ويليه سباق الثاني من ديسمبر ضمن برنامج "داعم" للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 13 خيلاً على مسافة 1400 متر رملي، وبجوائز 72 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث سباق شوط 54 لفئة الشروط للخيول المهجنة الأصيلة، حيث يتنافس 8 خيول على مسافة 1400 متر رملي، وبجوائز 100 ألف درهم.

أما الشوط الرابع فهو سباق سرعة الإمارات السبع لفئة الهانديكاب (0-80) للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 12 خيلاً على مسافة 1000 متر رملي، وبجوائز 86 ألف درهم.

ويتواصل البرنامج مع شوط يوم الاتحاد لفئة الهانديكاب (0-75)، بمشاركة 12 خيلاً من عمر 3 سنوات فما فوق، على مسافة 1950 متراً، وبجوائز 80 ألف درهم.

ويعد الشوط السادس الرئيسي كأس مبادرة زايد وراشد لفئة الهانديكاب (75-100)، ويتنافس فيه 10 خيول على مسافة 1800 متر رملي، وبجوائز 120 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع سباق شجرة الغاف لفئة الهانديكاب (0-85)، بمشاركة 14 خيلاً على مسافة 1600 متر رملي، وبجوائز 90 ألف درهم.