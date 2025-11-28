جامعة أبوظبي تتقدم سبعة مراكز في تصنيف التايمز للتعليم العالي عربيا

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ حققت جامعة أبوظبي إنجازا بارزا في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2026، حيث تقدمت سبعة مراكز لتحتل المرتبة السابعة بين 268 مؤسسة تعليمية تمثل 18 دولة في المنطقة العربية.

على مستوى دولة الإمارات، حلت جامعة أبوظبي بين أفضل ثلاث جامعات، متقدمة مركزاً واحداً عن العام الماضي.

كما حققت الجامعة نجاحاً بارزاً عبر ركائز التصنيف، حيث حصلت على المركز الأول وطنياً في ركيزة "التعليم" والمركز الثاني في "بيئة البحث العلمي".

وتعكس هذه النتائج التزام جامعة أبوظبي المستمر بالتميز الأكاديمي وترسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في المنطقة، مما يبرز دورها المحوري في تعزيز مكانة التعليم العالي الإماراتي على الساحة العالمية.

وقد ازدادت حدة المنافسة ومعايير التقييم هذا العام مع ارتفاع عدد المؤسسات المُصنفة من 238 في العام الماضي إلى 268 هذا العام، ورغم هذه الزيادة في المشاركة، واصلت جامعة أبوظبي تقدمها، مؤكدة مكانتها كمساهم أساسي في اقتصاد المعرفة بدولة الإمارات وداعمة للمشهد الأكاديمي العالمي التنافسي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن هذا الإنجاز يعكس الالتزام الراسخ بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز الأبحاث المؤثرة التي تدعم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

وأضاف أن تقدم الجامعة سبعة مراكز على مستوى المنطقة يمثل خطوة طموحة تعزز مسيرتها الحافلة بالإنجاز وتلهمها لمواصلة تطوير وتعزيز مناهجها الأكاديمية، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين والقادة، معربا عن خالص الشكر للشركاء والداعمين الذين وضعوا بصمة جليّة في تحقيق هذا النجاح.

ويعد تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2026 التصنيف العالمي الوحيد الذي يُقيّم المؤسسات التعليمية ذات النشاط البحثي المكثف من خلال أداء مهامها المحورية التي تتمثل في: التعليم، والبحث العلمي، ونقل المعرفة، والرؤية الدولية، ما يوفر نظرة شاملة على الأداء والتأثير.

وقد شهد هذا العام تحسناً في تصنيف جامعة أبوظبي عبر أربع ركائز من أصل خمس، ما يلقي الضوء على نهجها الشامل في تقديم تعليم عالي الجودة، وتعزيز الابتكار، وتشجيع البحث العلمي.

وتجسد النجاحات المتتالية التي تحققها جامعة أبوظبي في تصنيفات التايمز للتعليم العالي التزامها بإعداد الأجيال القادمة من القادة والمهنيين، وتعزيز رسالتها في تقديم تعليم عالي الجودة يحظى باعتراف عالمي وينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة.