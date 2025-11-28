منصة تفاعلية لاتحاد الإمارات للصقور في "معرض العين للصيد"

العين في 28 نوفمبر/ وام/ يقدم اتحاد الإمارات للصقور، خلال مشاركته في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، محتوى تعريفياً وتفاعلياً، لإبراز جهود الدولة في تطوير مسابقات الصقور، بما يتماشى مع ممارسات الاستدامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في الرياضات التراثية التي تجسد قيم الهوية الوطنية.

ويعد المعرض فرصة مهمة للاتحاد للتفاعل المباشر مع الزوار ومحبي التراث، وتعريفهم بتاريخ هذه الرياضة الأصيلة ودورها في الهوية الوطنية، واستعراض المبادرات والبرامج المختلفة، لضمان استمرارية هذا الموروث واستدامته للأجيال القادمة.

وأكد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور والاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أن مشاركة الاتحاد في المعرض، تجسد التزامه المستمر، بنشر ثقافة رياضة الصقور، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في ممارسة رياضة الصقور، وصون هذا التراث العريق.

وأشارإلى أن مشاركة الاتحاد جاءت بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور.