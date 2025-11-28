جامعة الفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

الفجيرة في 28 نوفمبر/ وام/ احتفلت جامعه الفجيرة بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة، بحضور منتسبي الجامعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.

تضمن الاحتفال عدة فعاليات جسّدت مشاعر الفخر والانتماء، حيث شاركت فرقة حربية بأهازيج تراثية، بجانب أركان الصقار والرسم الحي، ومسيرة السيارات الكلاسيكية، فيما شاركت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بركن التصوير باستخدام تطبيق "المورث".

وقدم الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ، مؤكدا أن عيد الاتحاد يمثل محطة مضيئة في تاريخ وطننا الغالي، نستحضر فيها معاني الوحدة والتلاحم، ونستذكر بكل فخر مسيرة الآباء المؤسسين وما تحقق من إنجازات رائدة قادت دولتنا إلى تحقيق رقم عالمي يصعب تجاوزه .