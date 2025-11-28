انطلاق المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية

سان لويس ريو كولورادو في 28 نوفمبر/ وام/ انطلقت في مدينة سان لويس ريو كولورادو، فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية 2025، برعاية معالي الدكتور خوليو بير ديغي، وزير الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية.

حضر الانطلاق، سعادة خوسيه أنطونيو راميريز غوميز، ممثل الوزارة في ولاية باخا كاليفورنيا، وسعادة سالم راشد سالم العويس، سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، والدكتور أرماندو مورينو سوتو، رئيس جامعة ولاية سونورا، بجانب نخبة من المزارعين والباحثين والخبراء والدبلوماسيين من عشر دول منتجة ومصنعة للتمور.

وأعرب ممثلو الجانب المكسيكي، خلال الافتتاح، عن تقديرهم العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، مشيدين بجهود مؤسسة إرث زايد الإنساني وما تقدمه من مبادرات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وبناء جسور التعاون الزراعي بين البلدين.

و ثمّنوا الدعم الذي يقدمه ديوان الرئاسة ورؤية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، في تمكين المبادرات الإنسانية والتنموية القائمة على الابتكار وتعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، أكد سعادة سالم راشد سالم العويس أن المهرجان يعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمكسيك، ويمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين البلدين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيسة كلوديا شينباوم باردو، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجائزة، بإشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، تواصل تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بقطاع نخيل التمر وتحويله إلى منظومة اقتصادية مبتكرة تحقق قيمة مضافة وتعزز الاستدامة.

من جانبه أوضح سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أن تنظيم المهرجان يأتي استمراراً لمسيرة التعاون بين الجانبين في تعزيز زراعة النخيل وتطوير الصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تسعى، بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى توظيف المعرفة العلمية والتقنية لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وبناء قدرات المزارعين، بما يخدم الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف أن الجائزة نظمت خلال ثمانية عشر عاماً أكثر من ثلاثة وستين مهرجاناً للتمور في تسع دول، مما جعلها منصة دولية لتعزيز الابتكار الزراعي، وذلك بمتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وشهد المهرجان توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجائزة وجامعة ولاية سونورا، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقة التمور المكسيكية بمشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين، وتكريم الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي “النخلة في عيون العالم – النسخة المكسيكية”.

كما تضمن برنامج المهرجان، ندوة علمية قدم خلالها عدد من الباحثين والأكاديميين أوراقاً بحثية متخصصة، في حين شارك أكثر من أربعين عارضاً من خمس دول منتجة للتمور هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة المكسيكية.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين في مختلف مسابقات المهرجان وسط أجواء احتفالية عكست روح التعاون بين البلدين، وإيمانهما بأن الابتكار الزراعي يمثل مساراً رئيسياً نحو تحقيق الأمن الغذائي المشترك والاستدامة.

وفي مسابقة التمور المكسيكية، فاز في فئة أفضل مزرعة نخيل التمر في المكسيك “كوربوراتيفو روفا”، وفي فئة أفضل إنتاج لصنف المجهول فازت كل من “Agroproductos Datileros SPR de RL” و”Datilera del Desierto S de RL de CV”.

كما فازت “جروبو نافارو” و”كاميل شيكو” في فئة أفضل مصنع أو شركة لتعبئة التمور، وفي فئة أفضل المنتجات الغذائية من المنتجات الثانوية لنخيل التمر فاز “أليخاندرو كانييدو أنجولو – شوكوديت”، فيما فازت “شيريل غوميز كيبيدو” في فئة أفضل الحلويات المصنوعة من التمر، و”كارينا أيريم فاريلا كليمنتي” في فئة أفضل المشروبات غير الكحولية المصنوعة من التمر.

كما جرى تكريم ثلاث شخصيات ساهمت في خدمة قطاع نخيل التمر في المكسيك، وهم إنريكي أنطونيو رويز إيبارا، وبالدوميرو كانييدو ريا، والدكتور أنطونيو موراليس مازا.

وفي مسابقة التصوير الضوئي فاز بالمركز الأول راؤول توريس كاريو، وجاء في المركز الثاني أينيك أسيليم بيريز لوبيز، وفي المركز الثالث لورا سامانييغو ساندوفال.