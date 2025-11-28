ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بـ500 مليون دولار من "الشارقة الإسلامي"

دبي في 28 نوفمبر/ وام/ رحّبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي، ضمن برنامجه لإصدار شهادات الائتمان، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وتُستحَقّ الصكوك بعد خمس سنوات في نوفمبر 2030، مع عائد ربح قدره 4.6%.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، شهد هذا الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، تأكيداً على الثقة في قوة المصرف المالية، ورؤيته الاستراتيجية.

ويعدّ هذا الإدراج الثاني لمصرف الشارقة الإسلامي، في ناسداك دبي، خلال عام 2025، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات المصرف من الصكوك في إطار هذا البرنامج إلى 1.5 مليار دولار. وستُخصّص عوائد الإصدار لتلبية الاحتياجات المؤسسية العامة لمصرف الشارقة الإسلامي.

ويواصل التعاون المستمرّ بين مصرف الشارقة الإسلامي، وناسداك دبي، تسليط الضوء على التزام المصرف بتعزيز حضوره في أسواق المال العالمية، ودوره المحوري في دعم منظومة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.

واحتفالاً بالإدراج، قام سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن الإدراج الناجح لصكوك مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار يؤكد مجددًا مستوى الثقة العالية التي يحظى بها المصرف من قِبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعكس قوة مركزه المالي وصلابة استراتيجيته في النمو، ويأتي هذا الإدراج تتويجًا لنهج المصرف الراسخ في تعزيز حضوره في أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر التمويل بما يدعم استدامة أعمال المصرف وقدرته على تلبية احتياجات عملائه بكل كفاءة.

وأضاف أن هذا الإصدار يعتبر محطة أساسية ضمن مسيرة المصرف نحو ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وخدمة المجتمع.

من جهته، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بإدراج الصكوك الجديد من مصرف الشارقة الإسلامي، إذ يؤكّد هذا الإدراج الثقة المتنامية التي يوليها المُصدِرون الإقليميون لأسواق رأس المال في دبي، فكل إدراج جديد يرفد البنية المالية في دولة الإمارات بمزيد من الثقة والمصداقية، ويوفّر في الوقت ذاته منصة فعّالة للوصول إلى طيف واسع من المستثمرين الدوليين، وتواصل ناسداك دبي تعزيز هذا الزخم، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال التمويل الإسلامي.

وارتفعت، مع هذا الإدراج، القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 103 مليارات دولار، ما يعزّز مكانتها كإحدى أكبر منصات تداول أدوات الدخل الثابت الإسلامية في العالم.

كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي 144مليار دولار، مؤكدة دور دبي كمركز رائد لجمع رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار العابرة للحدود.