الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفي بعيد الاتحاد

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام / احتفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها بعيد الاتحاد الـ 54 بحضور سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن نومان عضو مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور زايد الشامسي عضو مجلس الأمناء وسعادة كليثم المطروشي عضو مجلس الأمناء وسعادة أميرة الصريدي عضو مجلس الأمناء وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين في أجواء من البهجة والفخر والإعتزاز بوطن الإنسانية.

واستهلت فقرات الحفل المنوعة بكلمة افتتاحية لسعادة مقصود كروز رئيس الهيئة، ثم فقرة القصائد الوطنية، وفقرة المسابقات والأسئلة التراثية وذلك بمشاركة فعالة من جميع الموظفين، مما يعكس روح الفريق ويعبر عن فخرهم واعتزازهم في هذا اليوم الوطني الذي يجسّد القيم السامية والمعاني الراسخة للإتحاد.

وتوجه سعادة مقصود كروز بأسم أسرة الهيئة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة.