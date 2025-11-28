"أبوظبي الرياضي" يفوز بالجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري

لندن في 28 نوفمبر/وام/ حقق "مجلس أبوظبي الرياضي" إنجازاً جديداً على الساحة الدولية إثر فوزه بالجائزة البرونزية في فئة "أفضل برنامج تفاعل جماهيري" ضمن جوائز أعمال الرياضة، تقديراً لمجهوداته الريادية في إشراك الجماهير وخلق تجارب رياضية متميزة خلال النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن التي أقيمت خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024.

أقيم حفل توزيع الجوائز في قاعة أولد بيلينغسغيت، لندن، بحضور ناصر الزعابي، مدير تنفيذي قطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال ناصر الزعابي:"إن فوز مجلس أبوظبي الرياضي بالجائزة البرونزية في فئة أفضل برنامج تفاعل جماهيري انعكاس مباشر لالتزامنا بالارتقاء بتجربة الجمهور، وتقديم فعاليات تُشعر كل مشارك بأنه جزء أساسي من الحدث.. نعمل باستمرار على بناء نموذج رياضي عالمي يقوم على الابتكار والاستدامة والشراكة مع المجتمع، ويؤكد هذا التكريم الدولي أننا نسير في الاتجاه الصحيح ويحفّزنا على مواصلة تطوير منصات تفاعل حديثة تعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة".

وأقيمت النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن 2024 بصحراء الوثبة في أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وتعد البطولة واحدة من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يجعل تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى التي ترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

كانت البطولة قد استقطبت أكثر من 6500 مشارك في مختلف السباقات من أكثر من 80 جنسية.