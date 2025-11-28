منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في كأس العرب FIFA بمواجهة نظيره الأردني

دبي في 28 أكتوبر/وام/ يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العرب FIFA يوم 3 ديسمبر المقبل بمواجهة منتخب الأردن في استاد البيت بالدوحة، فيما يُواجه منتخب مصر يوم 6 ديسمبر في استاد لوسيل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات حسب جدول البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم 9 ديسمبر على استاد 974.

وتُغادر مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة بعثة المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في البطولة التي تُقام خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعباً هم علي خصيف، وحمد المقبالي، وعادل الحوسني، وروبين فيليب، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، وعلاء الدين زهير ، وساشا ايفكوفيتش، وريتشارد أوكونور، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، وغوستافو أليكس، وعلي صالح، وحارب عبدالله ، وعصام فايز، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى نادر، وماجد راشد ، ويحيى الغساني، ولوان بيرارا، وكايو لوكاس، وبرونو أوليفيرا، ومحمد جمعة وسلطان عادل.

كان منتخبنا قد بدأ تجمعه في دبي يوم الأربعاء الماضي وأجرى تدريباته تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو وجهازه المساعد.

