الشارقة لإدارة الأصول تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

الشارقة في 28 نوفمبر/وام/ احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بعيد الاتحاد الـ 54 في أجواء وطنية جسّدت روح الانتماء والفخر بتاريخ دولة الإمارات ومسيرتها التنموية .

حضر الاحتفال سعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمدراء والموظفين من مختلف الإدارات والشركات التابعة لها .

جاء الاحتفال تأكيدًا على القيم التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله الذين أرسوا مبادئ الوحدة والولاء والعمل والإخلاص وهي القيم التي تواصل القيادة الرشيدة اليوم ترسيخها في مختلف مراحل التطور والازدهار.

تضمن الحفل أوبريتا غنائيا وطنيا بعنوان "من الحلم إلى المجد" وهو عمل يجسّد المعنى الحقيقي للاتحاد لكل فرد من أفراد مجتمعنا المتنوّع إلى جانب تقديم أنشطة تراثية وثقافية قدّمت للحضور تجربة تفاعلية تعبّر عن عمق الهوية الإماراتية وتاريخها العريق إضافة إلى فقرات وأنشطة حرّة عززت روح التواصل بين الموظفين.

وقال سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء :" يأتي احتفالنا بعيد الاتحاد الـ 54 تأكيدًا على التزامنا المستمر بدعم رؤية القيادة الرشيدة وبناء بيئة عمل تجسّد القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات وإن اجتماعنا اليوم تحت راية واحدة يعبّر عن روح الوحدة والانتماء التي نعتز بها في الشارقة لإدارة الأصول ويعكس حرصنا على تعزيز ثقافة التعاون والاعتزاز بالهوية الوطنية وبما حققته الدولة خلال العقود الخمسة الماضية ومواصلتنا الإسهام بدورنا في مسيرة التطور الاقتصادي والاستثماري لإمارة الشارقة ودولة الإمارات".