افتتاح معرض “من فن الدبلوماسية إلى فن الألوان” في أبوظبي

أبوظبي في 28 نوفمبر/وام/ افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المعرض الفني الجديد للسفير إيلي الترك بعنوان “من فن الدبلوماسية إلى فن الألوان” الذي استضافه فندق ميلينيوم الروضة في أبوظبي، وسط حضور لافت من الدبلوماسيين، ورجال الأعمال، والشخصيات الثقافية والاجتماعية.

يعد المعرض منصة فنية تبرز الدور المتنامي لأبوظبي في احتضان الفنون، وتعزيز الإبداع، وتقديم تجارب بصرية تعكس التنوع الثقافي والانفتاح الذي تتميّز به دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤيتها في جعل الثقافة جسراً للتواصل بين الشعوب.

وقام معالي الشيخ نهيان بجولة شاملة في أروقة المعرض، اطّلع خلالها على الأعمال الفنية التي يقدّمها السفير إيلي الترك، والتي تجاوز عددها 65 لوحة تجمع بين مدارس تشكيلية متعددة، وتمتاز بتوليفات لونية نابضة بالحياة تعكس خبرته الدبلوماسية الطويلة ورؤيته الإنسانية المرتكزة على الجمال والانسجام والفرح.

وتوقف معاليه عند مجموعة من الأعمال التي تحمل رموزًا بصرية عميقة وتكوينات لونية مبتكرة، مشيدًا بالمستوى الفني الرفيع للمعرض، وبالرقي الذي يميّز تجربة السفير الترك، وما تحمله لوحاته من رسائل جمالية تلامس المشاعر وتدعو إلى التأمل.

وشهد الافتتاح حضور سعادة السفير طارق منيمنة، سفير جمهورية لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نخبة من ممثلي السلك الدبلوماسي، ورجال الأعمال، والفنانين، ومحبي الفنون، الذين أثنوا على محتوى المعرض، وعلى القدرة الفنية المميزة التي يقدّمها السفير إيلي الترك في أعماله التي تعبّر عن تناغم بين الدبلوماسية والفن.

ويؤكد المعرض مكانة أبوظبي كعاصمة ثقافية عالمية، تستقطب المبدعين وتوفر مساحة رحبة لعرض الفنون التشكيلية، وإطلاق مبادرات فنية تعزز الحوار الإنساني وتثري المشهد الإبداعي.

واختُتمت الفعالية بتوجيه التحية للسفير إيلي الترك على أعماله التي أضفت بعدًا فنيًا مميزًا على الحدث، وبالتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على دعمه المستمر للمشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات، ودوره في تمكين الفنون باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التواصل الحضاري بين المجتمعات.